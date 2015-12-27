‘Ben Yaptırırım’
Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki 12 adet derslikli ilköğretim okulunun iş adamı Mustafa Başdemir tarafından yaptırılacağı bildirildi.
İnönü Üniversitesi’ne bağlı Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun bina açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelikin, yerleşke içerisinde 12 derslikli bir ilköğretim okuluna ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine törende bulunan iş adamı Mustafa Başdemir, 12 derslikli okulu yapmayı üstlendi.
Törende bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rektör Prof. Dr. Çelik ile iş adamı Başdemir’i yanına alarak, okulun yapım anlaşmasını ayak üstü tokalaştırarak anlaştırdı.
Daha önce Kale ilçesinde babasının adına okul yaptıran Başdemir, yeni okulu rahmetli annesinin adına yaptıracağını söyledi.