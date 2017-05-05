“Benim Adıma Cumhurbaşkanı Sözcüsü Konuşur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal medyada gereksiz tartışmalara yol açıldığını görüyorum. Şahsım ve partim adına. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Başka kimse konuşmaz. Kim konuşuyorsa fitne üretiyor. Sosyal medyada sakın bu oyuna gelmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışına katıldı. Bu yıl 17’incisi düzenlenen festivalin başarılı geçmesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Spora olan ilgim nedeniyle futbola ilgi verdim. Uzun yıllar amatör olarak oynadım. Burada her görüşü savunan arkadaşlarım vardı. Değişik siyasi partileri destekleyen arkadaşlarımızla sevgi ve saygı içerisinde görüşmelerimiz tartışmalarımız görüş alışverişlerimiz olurdu. Siyasetteki ilk adaylığım 1989 Beyoğlu ilçe Belediye Başkanlığı adayıydım. Kazanamadım. Ama 94’te İstanbul, bu kardeşinizi 40 yaşında belediye başkanı yaptı. İstanbul’u susuzluktan, çöp dağlarından hava kirliliğinden kurtardık. Bu yaştaki arkadaşlıklar unutulmaz. Temeli sağlamsa daha sonra her alanda çok ciddi siyasi hareketleri de siz inşaa edersiniz. Parlamentonun yolu size açık. Kızlarımız erkeklerimiz hep birlikte parlamentoya girebilir. 18-25 yılları arası açık artık. Bu yılların kıymetini bilin. Gençlerimiz 15 Temmuz’da Ulubatlı Hasan’dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. Hem erkeğiyle hem bayanıyla… Tankların altına girdiler mi? Girdiler. Yıldılar mı? Yılmadılar. Niye? Dedi ki ‘Ben Nene Hatun’un torunuyum.’ Ne dediler? (Ben Fatih’in torunuyum)” dedi.

“Önce ana dilinizi sonra en az farklı bir dil öğrenmeyi kendinize amaç edineceksiniz”

“Yenikapı meydanına her biriniz birer ‘Fatih’ olmaya namzet gençleri görüyorum. Sizler aynı zamanda Nene Hatunların varislerisiniz. Başınız daima dik olsun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyayı bilmek tanımak takip etmek çok önemli. Önce ana dilinizi sonra yanında en az farklı bir dil öğrenmeyi kendinize amaç edineceksiniz. Çocuklarımız Türkçeyi mükemmel kullanmanın yanında en az bir doğu bir batı dilini bilmiyorsa burada bir eksiklik var demektir. Çünkü Türkiye’nin her alanda yetişmiş gençliğe ihtiyacı var. Millet olarak kılıcımızı kullanmada bir sıkıntımız yok ama kalem olarak aynısını diyemiyorum. Terör örgütlerinin ülkemizi hedef almasının nedeni budur” dedi.

“Benim adıma Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur”

Sosyal medyada referandum sonuçları üzerinden kendisi ve AK Parti üzerinden yapılan tartışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma, sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik” diye konuştu.

Fenerbahçeli oyuncular ve dizi oyuncuları sahneye çıktı

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taraftarı olduğu Fenerbahçe takımı oyuncularından Mousa Sow ve Volkan Demirel birer forma hediye etti. Ayrıca sahneye çıkan Diriliş Ertuğrul dizisi ile Payitaht Abdulhamit Han dizisi oyuncuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gençleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Festival alanına geçti. Burada kurulan bir kaleye şut atan Erdoğan, beraberindekilerle birlikte alandan ayrıldı.

İstanbul-iha