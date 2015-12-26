‘Benim de Bildiğim Şeyler Var..’

Malatyaspor, Pazar günkü maç için Ordu’ya gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, “mutlak 3 puan” dedi, bazı imalarda bulundu.

Pazar günü Orduspor’la zorlu bir maç oynayacak olan Malatyaspor, zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan bu maç için Cuma sabah saatlerinde uçakla İstanbul’a, oradan da Samsun’a gitti. Kafile başkanlığını yöneticilerden Selahattin Dağıstanlı’nın yaptığı sarı-kırmızılı kafile, daha sonra Ordu’ya geçerek, burada kampa girdi.

Malatyaspor’un, Pazar günü 13.00’de başlayacak olan maç için son antrenmanını, Cumartesi günü saat 10.00’da Orduspor tesislerinde yapacağı belirtildi.

Malatyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu maçta 3 puandan başka bir sonuç düşünmediklerini, futbolcuların iç saha maçlarındaki yürekli ve mücadelesi futbolu, aynı zamanda şampiyonluk yolundaki bir takım olarak Ordu’da da sergileyeceğini, Malatya’ya 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi.

Kafilede 23 futbolcunun yeraldığını belirten Kartal, Orduspor maçıyla ilgili bazı iddiaların ortaya atıldığı yolundaki bir soru üzerine de, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi rahat bir maç olmayacağını belirterek, başka iddiaların da bulunduğunu “Benim de bildiğim çok önemli şeyler var. Ama..” sözleriyle ima etti ve Orduspor’un Malatyaspor’u yenmek için kampa girdiğini kaydetti.

Malatyaspor’un Ordu deplasman masraflarını da Ticaret ve Sanayi Odası’nın üstlendiği bildirildi.