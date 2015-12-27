Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

İslam âlemi bu akşam Ramazan’ı müjdeleyen Berat Kandili’ni idrak edecek. Bir yıllık iyiliğin, kötülüğün Allah katında bilançoya geçtiğine inanılan gecede Müslümanlar af ve mağfiret yollarını arayacak.

Kandil dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu şunları söyledi:

“Ferman, kurtuluş, af, borçtan kurtulma ve günahlardan arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Mübarek Ramazan Ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesini (5 Ağustos 2009 Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece) bu gece idrak edeceğiz

Millet olarak Berat kandili diye adlandırdığımız bu gece, bize bir senemizin bittiğini, hesabımızın Allaha sunulacağı, gelecek yılla ilgili işlerimizin de Allah tarafından emir olarak verileceği bir gecedir. Ayrıca bu gece, Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tevbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar.

Berat gecesini değerlendirme imkânını bulan herkes, Yüce Allahın Kuran-ı Kerimdeki; De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.(Zümer, 39/53) müjdesinin farkına vararak, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

Böyle mübarek gün ve geceler, Kuranla buluşma, Hz. Peygamberin eskimez öğütlerine kulak verme ve Onun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu gece, Kuranın bizlere öğrettiği Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden (kaybedenlerden) oluruz. (Araf, 7/23) gibi dualarla ve Sevgili Peygamberimizin (sav) bu gece bolca yaptığı Allahım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim (Müslim, Salat, 222/1090; İbn-i Mâce, Hadis no: 3841) duasıyla Yüce Rabbimize yakarma zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşehrilerimin Berat Kandilini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların beraatımıza vesile olmasını ve insanlığa barış, huzur getirmesini Yüce Allahtan niyaz ederim.”

ÖLMEZTOPRAK’TAN MESAJ..

AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesi, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine sığınmak gerektiğini hatırlatan bir zaman dilimidir.

İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz, yardımlaşma, dayanışma duygularının hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı Berat kandilinde sevgi ve gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşehrilerimiz ile birlikte bütün İslam âleminin Berat kandilini kutluyorum.

ÇALIK’IN MESAJI..

AKP Milletvekili Öznur Çalık şu mesajı yayınladı:

“Toplumumuzun huzur ve birliğine katkı sağlayan manevi gecelerden biri olan Berat Kandiline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oruç ayı Ramazanın müjdeleyicisi, biz kulların hesaplarının görüldüğü bu manevi gecede gerek yapacağımız ibadetlerle gerekse eş dost akraba ziyaretlerimizle, bu mübarek geceyi en anlamlı şekilde idrak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Hemşehrilerimin ve Milletimizin Mübarek Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyor, hayırlar getirmesini temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”

ÇAKIR’IN MESAJI..

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kandil dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Beraat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ramazan Ayının son habercisi olan Beraat Kandili, biz Müslümanlara, günahlarımızdan arınmak ve sevap kazanmak için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Malatyalı hemşerilerimin mübarek Beraat Kandillerini tebrik eder, tüm insanlığın barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, vesile olmasını dilerim.”dedi.