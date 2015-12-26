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Malatya Haber -

Berberde Cinayet

Berberde Cinayet
  • 27.12.2015
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Malatya’da, alacak verecek kavgasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Mahallesi Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki sokakta bulunan bir berber salonunda meydana geldi. Kömür ticareti yaptığı belirtilen 45 yaşındaki B.T. adlı şahıs ile sigortacılık yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Mehmet Atabey arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında B.T.’nin üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Mehmet Atabey’in üzerine 10 el ateş ettiği öne sürüldü.

Ağır yaralanan Mehmet Atabey önce Beydağı Devlet Hastanesi’ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahıs kurtarılamadı.

Şüpheli B.T. ise olaydan 5 dakika sonra İnönü Mahallesi’nde saklanmış olduğu bir apartmanda polis tarafından yakalandı.

Olayda kullandığı öne sürülen tabancanın da şüphelinin üzerinde ele geçirildiği ifade edildi. B.T.’nin Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu’nda sorguya alındığı, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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