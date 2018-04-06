Başkandan Beren’e Doğum Günü Sürprizi

Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi operasyonunda görev alan Malatyalı Astsubay Bora Yağmurlu’nun küçük kızına doğum günü sürprizi yapıldı. Küçük kızın hayranı olduğu sanatçı Sinan Akçıl da aile ile görüntülü olarak görüştürüldü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Afrin’de görev yapan askerlerden Bora Yağmurlu’nun Malatya’daki ailesine ziyarette bulunarak, ailenin küçük kızı Beren için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Çakır, sürpriz doğum günü kutlamasını Afrin’de bulunan Bora astsubaya da görüntülü telefordar olarak izletti. 6 yaşına giren küçük Beren, Afrin’deki babası ile de konuştu.

Yağmurlu ailesinin ve küçük Beren’in hayranı olduğu Sinan Akçıl ile de doğum günü kutlaması esnasında görüntülü olarak görüşüldü.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com