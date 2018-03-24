Berk Yıldız İlk 11’de Sahaya Çıktı
Ümit Milli Takım İsveç’e 3-0 yenildi. Evkur Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Berk Yıldız, ilk 11’de sahaya çıkarken, 46.dakikada yerini Muhammed Ildız’a bıraktı. Yıldız, Ümit Milli Takım’da 7 numaralı formayı giydi.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maçta İsveç’in gollerini 7 ve 83. dakikada Joel Asoro ile 40. dakikada Svante Ingelsson attı.
Türkiye bu sonuçla beş puanda kaldı. Ümit Millilerimiz gruptaki yedinci maçında Malta ile oynayacak. 27 Mart Salı günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stad’ındaki karşılaşma saat 17.00’da başlayacak ve TRTSpor’dan canlı yayınlanacak.
Türkiye: 1-Muhammed Şengezer, 2-Mehmet Zeki Çelik, 3-Yusuf Acer, 5-Merih Demiral, 13-Alperen Babacan, 8-Abdülkadir Ömür (Dk. 80 16-Yusuf Sarı), 6-Dorukhan Toköz, 7-Berk Yıldız (Dk. 46 20-Muhammed Ildız), 10-Orkan Çınar, 17-Melih Okutan, 19-Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 11-Deniz Hümmet)
İsveç: 1-Pontus Dahlberg, 2-Linus Wahlqivst, 5-Joel Andersson, 3-Franz Brorsson (Dk. 87 13-Dennis Hadzikadunic), 4-Filip Dagerstal, 6-Svante Ingelsson (Dk. 78 14-Jonathan Levi), 7-Isak Ssewankambo, 8-Erdal Rakip, 9-Mattias Svanberg, 10-Joel Asoro, 11-Alexander Isak (Dk. 70 18-Jordan Larsson)
Goller: Dk. 7 ve 83 Joel Asoro, Dk. 40. Svante Ingelsson (İsveç)
Sarı Kartlar: Dk. 36 Joel Asoro (İsveç), Dk. 44 Abdülkadir Ömür, Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 90 Orkan Çınar (Türkiye).
Yeni Malatya Gazetesi
Ümit milli İsveç maçının 2.yarısının bir bölümünü izledim.Resmen utandım sanki bizimkiler amatör İsveç profosyenel.Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar.Futbolu günü birlik düşünüp bu hale getirenlere yazıklar olsun.