Berk Yıldız Ümit Milli Takıma Davet Edildi
Ümit Millilerin, İsveç ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor’un 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Yıldız’da aday kadroya davet edildi.
Ümit Milli Takımın, 23 Mart 2018 tarihinde Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda İsveç ve 27 Mart 2018’de yine aynı stadyumda Malta ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya davet edilen oyuncular 19 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te Antalya Belek’teki Calista Luxury Resort Otel’de toplanacak. Kadroya Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız’da çağrıldı.
Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
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