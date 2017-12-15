“Beş Konu Hakkında Eğitim Veriyoruz”

Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. İbrahim Keleş, Dr. Özkan Boyraz, İbrahim Ongun ve Ersin Temel, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, Yeşilay, Cumhuriyetimiz ilk yıllarında kamu yararına kurulmuş bir cemiyettir” diyerek Yeşilay Cemiyeti’nin önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. İbrahim Keleş, Dr. Özkan Boyraz, İbrahim Ongun ve Ersin Temel, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Keleş, Yeşilay Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Yeşilay Malatya Cemiyeti olarak Bağımlılıkla mücadele eğitimi kapsamında Malatya’mızın tüm il ve ilçelerde görev yapan rehber öğretmenlerimize eğitim faaliyetlerinde bulunduk. Kumar, teknoloji, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve sigara bağımlılığı konularında eğitim vererek bunların üzerinde tüm öğrenci kardeşlerimize, okul çalışanlarımıza eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Eksik kalan kısımları tamamlama faaliyetleri tamamlamak için çalışıyoruz. Bunun yanında ikinci projemiz olarak da yetişkinlerimiz üzerinden gençlerimize hitap etmek ve onlarında bilinçlenmesini temin etmek adına, bini aşkın yetişkinimize eğitim projemiz var. Onlara da bu beş konu hakkında eğitim vermekteyiz. Bunun yanında bilinçlendirme önleyici faaliyetler anlamında stant faaliyetlerimiz ile üniversitedeki gençlerimiz için eğitim ve seminerlerimiz devam etmekte. Farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmaktayız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeşilay Cemiyeti yönetim kurulunu burada görüp ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hem binamızın hayırlı olmasını dilemek, hem de Yeşilay Cemiyeti Malatya ölçeğinde yaptığı çalışmaları bilgilendirmek için bu ziyareti yapmışlar. Öncelikle bu çalışmalarından ve ziyaretlerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Yeşilay, Cumhuriyetimiz ilk yıllarında kurulmuş, uyuşturucu ile çok mücadele etmiş kamu yararına kurulmuş bir cemiyettir. Çalışmaları takdire şayan çalışmalardır. Özellikle son günlerde uyuşturucu kullanım yaşının küçük yaşlara sirayet ettiği düşünülürse, Yeşilay’ın ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar. Bu anlamda ben Yeşilay Cemiyeti’nin bu çalışmalarını tebrik ediyorum. Çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyorum. Memleketimizde sağlıklı toplumun oluşması için insanların da sağlıklı koşullarda yetişmesi lazım. Bunun temel koşulu da madde bağımlılığı, uyuşturucu ve kötü ahlaktan kaçınmaktır. Bunu da sosyal taraflar olarak sivil toplum örgütü olarak Yeşilay Cemiyeti aktif bir çalışma yürütmektedir. Bu faaliyetlerinden dolayı Yeşilay Cemiyetimizi kutluyorum. Bundan sonraki süreçte bizlerde Belediye olarak Çevre Koruma ve diğer eğitim birimlerimizle birlikte Yeşilay Cemiyeti’nin bu tür faaliyetlerine destek olmak ve birlikte hareket etmek noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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