Besi Hayvancılık OSB İçin Toplandılar

Malatya’da Besi Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Budak, Murat Bakırcı, Kaya Doğan ve Genel Sekreter Abdulvahap Bulgurlu katıldı.

Toplantıda, Yazıhan’da kurulması planlanan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi hakkında birlik ve borsa başkanları ile borsa yönetim kurulu üyelerinin görüşleri alınarak fikir teatisinde bulunuldu.

Malatya’daki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak olan projenin Malatya açısından önemine değinen Vali Toprak, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Ticaret Borsası ile bu konuda gelinen aşama hakkında değerlendirme yapmak ve daha önce Valilikte bir araya geldikleri kurucu ortaklarla birlikte yapılan toplantıda alınan kararların son geldiği aşamayı görüştüklerini söyledi.

Toprak, Ticaret Borsası’nın ortaklık payını Cuma günü Defterdarlığa yatırmasıyla birlikte tüm kurucu ortakların paylarının yatırılmış olacağını ve arazinin tescilinin yapılacağını, kuruluş onayı için dosyanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ivedilikle gönderileceğini söyledi.

Vali Toprak, toplantı sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekiline koordineli bir şekilde yürütülecek planlama ve çalışmalara hız verilmesini ve bu konudaki dosyanın ilgili Bakanlığa iletilmek üzere hazırlanması ve Valilik Makamına iletilmesi talimatını verdi.

Vali, Besi Hayvancılık Organize Bölgesi kurulması konusunda destek ve her türlü katkıyı veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile milletvekillerine ve kurucu ortaklar olan Valilikle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan Belediye Başkanlıklarına, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Başkanlıklarına ve Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanlığına ve işlemleri yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ve Defterdarlığa teşekkür etti.

Bülten- malatyahaber.com