Beşiktaş’tan EYMS’ye Stad Tahsisi Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Evkur Yeni Malatyaspor’a 1 maçlığına Vodafone Arena Stadı’nı vereceklerini, EYMS’nin istediği zaman gelip maçını oynayabileceğini söyledi.

Vodafone Arena Stadı’nda Beşiktaş’ın yeni transferlerinin imza töreninde, stadın E.Yeni Malatyaspor’a tahsis edilmesine ilişkin taraftar tepkisinin hatırlatılması üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Evet doğrudur. Yeni Malatyaspor’a 1 maçlığına stadımızı vereceğimiz. Bu konu taraftarlarımız tarafından bana çeşitli şekilde yansıtıldı. Bazı taraftarlarımız 86-87 sezonu diyor. Galatasaray diyor. O olaydan 30 sene geçmiş. Kişiler hata yapar. 86’da ortada bir hata varsa kişiler yapmıştır. Stadsızlığın ne olduğunu en iyi biz biliriz. Biz büyük kulübüz. Burası Beşiktaş. Bize ihtiyacı olan her kulübün yanında olmaya devam edeceğiz. Malatyaspor da istediği zaman gelip maçını oynayacaktır” diye konuştu.

Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, 1986- 1987 sezonunda, Malatyaspor’un Galatasaray’dan teşvik pirimi alarak Malatya’daki maçta Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluktan ettiği gerekçesiyle, Evkur Yeni Malatyaspor’a Beşiktaş’ın stad vermesine tepki gösteriyorlar.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi