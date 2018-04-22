Beşiktaş:1- E.Yeni Malatya:1 (İkinci Yarı)

Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hafta içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor’da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle futbolcular antrenman boykotuna gitmişti.

NOTLAR..

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş’e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında, tribünden atılan yabancı cisimle başından yaralanan tecrübeli teknik adama, siyah-beyazlı taraftarlar tezahürat yaparak moral verdi. Güneş de kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı.

Maç öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda, “Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz.”, “Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz.”, “Geçmiş olsun hocam.” ifadeleri yer aldı.

– Pepe’nin yerine Vida

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe’nin yerine ilk 11’de Domagoj Vida’yı görevlendirdi.

Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig’de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.

– Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 değişiklik

Süper Lig tarihinde Beşiktaş’a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara’nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo’ya Beşiktaş karşısında forma verdi.

– Taraftara çağrı

Maç öncesinde statta yapılan dahili anonsla siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamaları ve küfür etmemeleri istendi.

Anonsta, “Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz.” şeklinde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maç öncesinde Beşiktaş takımının kadrosunu 10 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Elif Naz Porikli anons etti.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halis Özkahya (İzmir Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Mustafa Emre Eyisoy (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Hakan Yemişken (Bursa Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Barış Şimşek (Trabzon Bölgesi-Süper Lig Hakemi)

BEŞİKTAŞ: 1.Fabrico Martin Agosto Ramirez, 3.Adriano Correira Claro, 24.Domagoj Vida, 6.Dusko Tosic, 88.Caner Erkin, 12. Gary Alexis Medel Soto, 10.Oğuzhan Özyakup, 94.Anderson Souza Conceiçao, 8.Ryan Guno Babel, 7.Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, 9.Alvaro Negredo Sanchez

YEDEKLER: 97.Utku Yuvakuran, 77.Gökhan Gönül, 14.Fatih Aksoy, 20.Necip Uysal, 18.Tolgay Ali Arslan, 95.Cyle Christopher Larin, 17.Jeremain Marciano Lens, 55.Gökhan Töre, 30.Vagner Silva De Souza, 11.Mustafa Pektemek

TEKNİK SORUMLU: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 7.Michael Pereira, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük, 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 37.Arturo Rafeal Mina Meza

YEDEKLER: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 11.Eren Tozlu, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 87.İssiar Dia, 10.Nacer Barazite, 89. Gilberto Olivera Souza Junior, 35.Aytaç Kara, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

Dakika 3: Sağ kanatta Quaresma’nın pasında Talisca, ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Farnolle sağına uzandı ve topu kontrol etti.

Dakika 5: Beşiktaş’ta Talisca ile başlayan atakta, Brezilyalı futbolcu sağ kanatta Quaresma’yı gördü. Quaresma, sağdan ortaladı Talisca’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Dakika 8: Sağ kanatta Quaresma ortaladı, ceza sahası içerisinde Babel kafayı vurdu ancak Babel’in Chebake’ye yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

Dakika 12: Evkur Yeni Malatyaspor’da Pereira’nın uzun pasında Boutaib kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem ofsayda hükmetti.

Dakika 13: Quaresma’nın kullandığı korner atışında Evkur Yeni Malatyaspor defansı topu ıskaladı. Negredo, önünde kalan topu rahatlıkla ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 15: Diallo, sak kanattan gelişen atakta pas vermek yerine kaleyi yokladı top, farklı bir şekilde auta çıktı.

Dakika 16: Quaresma’nın sağ kanattan ortasında arka direkte Talisca vurdu top yan ağlarda kaldı.

Dakika 18:Babel soldan iyi hareketlendi ceza sahasına topu çevirdi ancak Talisca topun gerisinde kalınca tehlike büyümeden sonlandı.

Dakika 27: Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük orta alanda buluştuğu topla hareketlendi. Kaleyi karşı cepheden gören bir noktadan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 28: Beşiktaş’ta Talisca ceza sahası dışından topa sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 32: Evkur Yeni Malatyaspor’da Diallo’nun ara pasında hareketlenen Pereira, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Pereira’nın şutunda Fabri iyi uzandı ve izin vermedi.

Dakika 33: Beşiktaş’ın ceza sahası içerisinde Boutaib’in pasında Vida ve Tosic’i karşısına alan Pereira, sağ ayağına aldığı topu köşeye gönderdi: 1-1.

Dakika 36: Babel’in ceza sahası sol çaprazdan şutunda Murat Yıldırım’a çarpan top kornere çıktı.

Dakika 38: Quaresma’nın serbest vuruştan kullandığı top yandan auta çıktı.

Dakika 40: Caner’in soldan ortasında Negredo kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

İlk yarıda Beşiktaş yüzde 72, Evkur Yeni Malatyaspor ise yüzde 28 topa sahip olma oranıyla oynadı.

Dakika 44: Pereira’nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısının sonuna oynanmamış süre olarak 1 dakika ilave edildi.

Dakika 45+1: Adem Büyük, Beşiktaş’un kalecisi Fabri’nin önde olduğunu görünce aşırtma vuruş denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Dönen topta bu kez Quaresma, sert vurdu top üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- AA