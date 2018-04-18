Beşiktaş- EYMS Maç Biletleri Satışta

Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında 22 Nisan Pazar günü 19.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr, Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabilecek.

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş’a, 12 Nisan 2018 tarihli toplantısında; 7 Nisan 2018 tarihinde Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanan Göztepe A.Ş. karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası vermişti. Göztepe A.Ş. karşılaşmasını Kuzey Üst 407-408, Kuzey Alt 107-108 bloklarda seyreden toplam 1.705 kombine sahibi taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellendi, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyecek.

Bilet Fiyatları:

Kategori 1: 300TL

Kategori 2: 275TL

Kategori 3: 250TL

Kategori 4: 225TL

Kategori 5: 200TL

Kategori 6: 175TL

Kategori 7: 110TL

Kategori 8: 100TL

VIP: 650TL

1903 A-E BLOK: 650TL

1903 B – D BLOK: 700TL

1903 C BLOK: 750TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi