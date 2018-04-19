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Beşiktaş- EYMS Maçı Yayın Kanalı

Beşiktaş- EYMS Maçı Yayın Kanalı
  • 19.04.2018
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Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Karşılaşma 22 Nisan Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı beIN Sports 1 yayınlayacak.

  Ligin 29.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30.haftasında deplasmanda şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

  Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:

20 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu-beIN Sports 1

21 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor/Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı-beIN Sports 1

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor/Ankara 19 Mayıs Stadı-beIN Sports 2

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor/Şenol Güneş Spor Kompleksi-beIN Sports 1

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray/Bahçeşehir Okulları Stadyumu-beIN Sports 1

22 Nisan Pazar

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu-beIN Sports 1

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe/Spor Toto Akhisar Stadyumu-beIN Sports 2

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor/Vodafone Park-beIN Sports 1

23 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor/Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi-beIN Sports 1.

Yeni Malatya Gazetesi

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