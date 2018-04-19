Beşiktaş- EYMS Maçının Hakemi

Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında 22 Nisan Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 30.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 22 Nisan Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Emre Eyisoy ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemi Barış Şimşek ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Süper Ligin 30.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

20 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu.

Yeni Malatya Gazetesi