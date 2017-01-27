Beşiktaşlı Bir Grup EYMS’yi Stadlarında İstemiyor

Malatya İnönü Stadı’nın ‘elverişsiz’ zemini nedeniyle, iç saha maçlarını İstanbul’da oynamayı daha önce gündemine getiren Evkur Yeni Malatyaspor’un, bu konuda son olarak Beşiktaş Kulübü yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından, ligin 20’nci haftasında 11 Şubat günü Denizlispor ile Malatya’da oynaması gereken maçı İstanbul Vodafone Arena Stadı’nda oynanacağının açıklanmasının ardından, Beşiktaş camiasının bir bölümünden “istemiyoruz” sesleri yükselmeye başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un, Denizlispor maçı dışındaki diğer iç saha maçlarını da, Malatya’daki yeni stadın yapımı tamamlanıncaya kadar Beşiktaş Kulübü’nün Vodafone Arena Stadı’nda oynayacağı yolundaki haberlere karşın, bir grup Beşiktaşlı taraftar, twitterde, “MalatyaSporuİstemiyoruz” hashtagıyla kampanya başlattı.

Beşiktaş taraftarlarının yayın organı olan ve ‘Medya Beşiktaş’ adlı grup tarafından yayınlanan ‘Haber 1903’ haber sitesinde ise, Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin de dile getirildiği bir haber yayınlandı. Stadın EYMS’ye tahsisi ile ilgili olarak, Malatyalı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan ricası üzerine “Bakan rica etti” başlığı ile yayınlanan haberde, Yeni Malatyaspor’un Denizli maçını Vodafone Arena’da oynayacağının gündeme gelmesine Beşiktaşlı taraftarların tepki gösterdiği iddiası yeraldı.

Haberde, ayrıca EYMS- Denizli maçıyla ilgili olarak, iki kulübün yöneticilerinin 31 Ocak Salı günü İstanbul’da biraraya gelecekleri, ücret konusunda anlaşma sağlandığı takdirde, maçın Vodafone Arena’da oynanabileceği bilgisine de yer verildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

HABER GÖRSELLERİ: Twitterde başlatılan kampanya, Haber 1903’ün haber kapak ve metin kupürleri (Aşağıda)