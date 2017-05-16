Beyaz Saray’da Heyetler Arası Görüşme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına ilişkin, “Maalesef bu uluslararası toplantılarda hükümet kendisi eleştirilmesin diye bir yöntem bulmuş. Kendisinin besleyip büyüttüğü...