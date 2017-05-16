Beyaz Saray’da Heyetler Arası Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki liderin yaklaşık 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından yapılan ortak açıklama sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Washington, iha-
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