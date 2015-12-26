Beydağı’ndaki Yangına Asker Müdahalesi

Beydağı’nın İndere sırtlarındaki ağaçlandırma alanında çıkan yangına, itfaiyenin yanı sıra jandarma da müdahale etti.

Malatya kent merkezinin güneydoğusunda, Beydağı mevkiinde bulunan Orman ve Çevre Müdürlüğü’ne ait çamlık ile ağaçlandırma sahasına yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenden çıkan ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ile Jandarma Merkez Karakolu’na bağlı jandarma erleri müdahalede bulundu.

Yangının çıktığı noktaya yakın bir bölgede büyük çam ağaçlarının bulunması nedeniyle, jandarma tarafından bölgeye çok sayıda er yönlendirildi. Askerlerinde çalışmaları ile yangın çamlık alana yaklaşmadan söndürüldü. Yangında ağaçlandırma bölgesindeki küçük fidanların yandığı görüldü.

Yangının çıkış sebebi bilinmezken, kent merkezindeki çamlık alana yakın bir bölgede çıkan yangına, Orman ve Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin yangın söndürüldükten sonra olay yerine geldikleri görüldü.

İŞYERİNDE YANGIN.

Öte yandan Halfettin Mahallesi Okul Sokak No: 38’de bulunan Alpaş Ltd. Şti’ye ait iş yerinde, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların iş yerinden çıkan dumanı farkederek, araması sonucunda olay yerine gelen Malatya Belediyesi itfaiye ekipleri, iş yerinin camlarını kırarak müdahalede bulundu. Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili polis ekipleri, iş yerinin sahibine ulaşamadı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.