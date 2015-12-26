Beylerderesi Köprüsü İhaleye Çıkıyor..

Beylerderesi bölgesindeki karayolu geçişinin daha güvenli hale getirilmesi ve mesafenin kısaltılması amacıyla gündeme gelen köprü-viyadük yapımının önemli bir aşamaya geldiği açıklandı. AKP Malatya Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal, köprünün ihale öncesi ödenek eksiğinin de tamamlandığını ve ihale tarihinin belli olduğunu açıkladı. Erkal, ihalenin 28 Haziran’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

ERKAL’IN AÇIKLAMASI..

Beylerderesi Köprüsü-Viyadüğü yapım aşamaları ile ilgili daha önce bilgi veren AKP Milletvekili Erkal, son gelişmeyi de yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu ve şöyle dedi:

“Malatya kamuoyuna daha önce duyurduğumuz üzere Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu Beylerderesi Köprüsü ön projesi bitirilmişti. Projenin mevcut olan 2005 yılı ödeneği 1 milyon YTL idi. 4734 sayılı İhale Kanunu’na göre, ihaleye çıkılması için gereken, yaklaşım 15 milyon YTL’lik keşif bedelinin yüzde 10’u olan 1.5 milyon YTL ödeneğin, eksik olan 500 bin YTL’lik kısmı için bakanlığın özelleştirme karşılığı sağladığı gelirlerden 600 bin YTL. projeye aktarılarak ihale prosedürü yerine getirilmiştir. Böylece köprünün devam eden ihale çalışmaları tamamlanmış olup 28 Haziran tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.”

ÖZELLİKLERİ..

Erkal, daha önce yaptığı açıklamada da, Beylerderesi Köprü projesinin bazı özellikleri hakkında şu bilgileri vermişti:

“Beylerderesi Köprüsünün eni 24 metre, uzunluğu 382 metre olacaktır. Köprü orta açıklığı 185 metre, orta ayak yüksekliği ise 65 metredir. Köprü dengeli konsol inşaat tekniğine göre yapılacaktır.

Bu köprünün tamamlanması ile birlikte yol 2.4 km. kısalacak ve daha da önemlisi rahat bir seyr-ü sefer imkanı sağlanacaktır.

Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması ile beraber, burada büyük bir çalışan insan potansiyeli oluşacak ve bu bağlantı daha da önemli hale gelecektir. 3. Organize Sanayi Bölgesinin gündeme gelmesi ise potansiyeli daha da artıracak ve belki de bu bölgede Mini Uydu Kent inşa edilmesi gerekli olacaktır.”

ARŞİV FOTOĞRAF: Bir viyadük inşaatı..