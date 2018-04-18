Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 24’ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam ediyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu’nda görülen davanın, onuncu duruşmasının sekizinci oturumunda sanıklar esas hakkındaki savunmasını sürdürdü.

Sekizinci oturumda havacılar, esas hakkındaki savunmalarına devam etti.

“PİSTE ÇIKIŞ İÇİN ISRAR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Dönemin 2. Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürü eski binbaşı tutuklu sanık Tuncay Öztürk, “Ben uçak başı yapmayı ve geri dönmeyi BHHM’nin emri doğrultusunda yaptım” dedi.

Kendisinin aynı zamanda pilot olduğunu ve dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı tutuklu sanık eski binbaşı Metin Çivilibal’ın emriyle filoya gidip uçak başı yaptığını savunan Öztürk, BHHM’nin uçuşu iptal edince geri döndüğünü ileri sürdü.

Filoya çağırılması nedeniyle suçlandığını iddia eden Öztürk, “Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. Kule BHHM’den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır, piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır” savunmasını yaptı.

“4 UÇAK 3 DAKİKADA GERİ DÖNMÜŞTÜR”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Mahmut Burak Kılıç ise dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı tutuklu sanık Binbaşı Metin Çivilibal’ın BHHM tarafından kendilerine 4 uçağın mühimmatsız olarak hazırlanmasının emrinin geldiğini ifade ederek, emir üzerine mühimmatların uçaklardan indirilmesini beklediklerini ve uçak başı yaptıklarını savundu.

Kılıç, dördüncü uçak olarak ruleye çıktığını belirterek, savunmasında şunları söyledi: “Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri bizde sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal’ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüşler. Hiç bir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır.”

“GÖREV İPTAL OLUNCA DÖNDÜK”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür ise “Darbe girişimine yönelik bir hazırlık yapmadım” dedi.

Tür, filoda mühimmatsız görevlerde yapıldığını belirterek, “Çalıştığım filoda zaman zaman bu tür görevler oldu. Kaldı ki BHHM nasıl isterse öyle görev yapılır” diye savunma yaptı.

O gece filoda yaşananları da anlatan Tür, “04.00’da filo komutanı BHHM’den 4 uçaklık görev geldiğini, görevin havada söyleneceğini söyledi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu. Hiçbir gelişmeden haberim yoktu, darbe bastırıldı mı, devam ediyor muydu bilgim yoktu. Bana verilen görev bir an önce uçağı havalandırmak. Ben PKK‘nın bir yere saldırmış olabileceğini düşünüyordum. Yüksüz uçaklarda korkutma, caydırma olur. Darbeyi bastırma, önleme görevi olsaydı uçmasaydım ne olacaktı? Yine burada olacaktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, görev iptal olunca döndük” diye savunma yaptı.

“EMRİN AKSİNE HİÇBİR SÖYLEM VE EYLEM YOKTUR”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Eray Bakır da “BHHM gece boyunca kuleyle temas kurmuş, o gece filoyu bir defa dahi aramamıştır” savunmasını yaptı.

Bakır, hain darbe girişimi gecesi filoda yaşananlarla ilgili, “Pist açıktı, kuleden haber bekledik. Pist ve pistin geçiş yolu açıktı, kargo uçaklarından dolayı sıkışma yoktu. Kule şartları mümkün kılmış ama F4’ler kalkmamıştır. Kule, BHHM emrini F4’lere iletti. Emrin aksine hiçbir söylem ve eylem yoktur. F4’lere geri dönüş çağrısı üzerine tekrar bulunduğu pozisyona geri dönmüştür” savunmasını yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Darbe Gecesi Erhaç’taki uçak hangarındaki hareketlilik