Erdoğan Hakem Oldu, Vekiller ve Başkanlar Kapıştı

Bilal Erdoğan’ın hakemliğinde AKP’li vekiller ile Çakır ve Gürkan “Mas Güreşi” yaptılar, “Aşık Atma” oynadılar

Sultansuyu Tarım İşletmesi’ndeki 6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri’nin açılış töreninde Mas (Ağaç) Güreşi yapıldı, bazı konuklar ‘Aşık Atma’ oyunu oynadılar.

Etkinlik esnasında ilk güreşi Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç yaparken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise hakemlik yaptı. Güreşi Gürkan kazandı.

Ağaç Güreşi minderine çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sırasıyla AKP İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Haydar Ali Yıldız ile yarıştı. Çakır her iki rakibini de yendi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, her iki müsabakada da yine hakemlik yaptı.

Etkinlikler kapsamında “Aşık Atma” oyunu da oynandı. AKP’li Öznur Çalık, Bilal Erdoğan, Ahmet Çakır ve Selahattin Gürkan da aşık attılar.

-Mas (Ağaç) Güreşi

Etnospor Konfederasyonunun internet sitesinde Mas (Ağaç) Güreşi ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşılıyor:

“Ağaç Güreşindeki yarışmacılar en az 4-5 metre boyutlarında, 60 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar. Ağaç Güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Kültürel kaynaklar bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırmaktır. Ağaç Güreşi ya da başka bir deyişle “Çubuk Çekme” Yakut milli sporudur. İlk bakışta basit gözükse de aslında benzersiz bir spordur. Ağaç güreşi, müsabıkların birbirleriyle temas etmeden, birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan yapılan tek mücadele sporudur. Ayrıca bu spor, yarışma sahasının oluşturulmasının basitliği, masrafının az olması, kurallarının çok açık olması, galibiyet ve mağlubiyet durumunda karar vermenin tartışmaya meydan vermeyecek şekilde kolaylığı ve sporcusunun sergilediği oyunun ortada gözler önünde oluşu nedenleri ile olimpik olmaya son derece müsait bir spordur.

Ağaç güreşi bütün vücut kaslarının çalışmasını gerektirmektedir. Yarışmanın süresi kısa olduğu için bu kısa müsabaka süresinde yani müsabaka boyunca aynı anda kol, bacak, karın, kalça, ense, boyun, sırt, kafa ve tüm gövde kasları çalışmaktadır. Bu nedenle geçmişte temel spor kazanımı olan iyi gelişmiş bir sporcu Ağaç Güreşinde başarı kazanabilir.

Ağaç Güreşi demokratik bir spor olup, farklı yaşlardaki kadın ve erkek sporcuların rakip olmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bu spor için gerekli aletler bir çubuk ile iki yandan dengelenmiş ortada bir levhadan ibaret olduğundan, sporu yapmak için gerekli maliyet çok düşüktür.”

-“Aşık Atma” oyunu

Aynı sitede “Aşık Atma” oyunu hakkında ise şu bilgiler yeralıyor:

“Bu oyun aşık kemiği adı verilen insanlarda da bulunan bir kemik ile oynanmaktadır. Oyun için koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği kullanılır. Oyun çizilen bir dairenin içine her oyuncunun aşıklarını dizmesiyle başlar. Her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dairenin dışına çıkartmaktır.

Aşık oyununu 3 farklı şekilde oynanabilir. Bu üç türün en önemli farkı oynanan yerin ve aşığın şeklidir. En yaygın şekli, bir daire çizilip içine her oyuncunun eşit miktarda aşık dizmesiyle oynananıdır. Oyuncular sıra ile daire içerisindeki aşıkları vurarak dışarı çıkarmaya çalışırlar. Atışlar daireye belirli bir uzaklıktan çizilmiş bir çizgi arkasından yapılır. Atışlarda enek adı verilen aşık kullanılır. Oyuncu aşığı vurarak daireden dışarı çıkartmışsa artık o aşığın sahibidir. Ve atış sırası hala o oyuncudadır. Vuruş yapılamamış ve dışarı çıkarılamamış ise sıra diğer oyuncuya geçer. Oyuncular çizgi gerisinden yapılan atışlar sonrası tekrar çizgi gerisine gitmek zorunda değildir ve aşıklarının son bulunduğu yerden atış yaparlar. Oyun daire içindeki aşıklar bitene kadar devam eder.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com