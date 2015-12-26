Bilal Transfer Haberini Yalanladı
Malatyasporun yıldız oyuncusu Bilal Kısa, Trabzonspora transferine ilişkin iddiaları yalanladı.
Trabzonsporla sözleşme imzalayacağına ilişkin bir gazetede yer alan haber üzerine Malatyaspor resmi internet sitesine açıklama yapan Bilal Kısa Bugüne kadar ne bir kulüple konuştum; ne de bir kulüpten transfer teklifi aldım. Bu durumda Trabzona nasıl imza atmaya giderim? Bu tür maksatlı haberlerin aslı astarı bulunmamaktadır. Malatyasporda futbol oynamaktan mutluyum dedi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."