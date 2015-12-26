Bilal Transfer Haberini Yalanladı

Malatyasporun yıldız oyuncusu Bilal Kısa, Trabzonspora transferine ilişkin iddiaları yalanladı.

Trabzonsporla sözleşme imzalayacağına ilişkin bir gazetede yer alan haber üzerine Malatyaspor resmi internet sitesine açıklama yapan Bilal Kısa Bugüne kadar ne bir kulüple konuştum; ne de bir kulüpten transfer teklifi aldım. Bu durumda Trabzona nasıl imza atmaya giderim? Bu tür maksatlı haberlerin aslı astarı bulunmamaktadır. Malatyasporda futbol oynamaktan mutluyum dedi.