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Malatya Haber -

Bilal Transfer Haberini Yalanladı

Bilal Transfer Haberini Yalanladı
  • 26.12.2015
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Malatyasporun yıldız oyuncusu Bilal Kısa, Trabzonspora transferine ilişkin iddiaları yalanladı.

Trabzonsporla sözleşme imzalayacağına ilişkin bir gazetede yer alan haber üzerine Malatyaspor resmi internet sitesine açıklama yapan Bilal Kısa Bugüne kadar ne bir kulüple konuştum; ne de bir kulüpten transfer teklifi aldım. Bu durumda Trabzona nasıl imza atmaya giderim? Bu tür maksatlı haberlerin aslı astarı bulunmamaktadır. Malatyasporda futbol oynamaktan mutluyum dedi.

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