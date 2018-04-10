Bilen; “Rekabet Şansımız Olur”

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri Arapgir’de bağcılık ve üzüm sektöründe yer alan üreticilerle bir araya geldi. TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Komisyon Sözcüsü Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Komisyon Üyelerinden Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer ile akademik ve uzman kişiler Arapgir’e geldi.

Heyet ilk olarak Arapgiraymakamlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette heyete eşlik eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından ilçenin genel durumu hakkında bilgiler verildiği ziyaret sonrası, Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde üzüm üreticileri ile bir araya gelen komisyon üyeleri, üreticilerin sorunlarını dinledi. Malatya’da köklü bir bağcılık kültürün olduğunu belirten Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit “Malatya’ya has bir çok üzüm çeşidi ve bu ürünlere has yetişme teknikleri var. Bizler de bu teknikler kaybolmasın diye çalışmalar yürütüyoruz. Bitmiş projelerimiz var devam eden projelerimiz var” şeklinde konuştu. Toplantıda konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, geleneksek bağcılığın yaşadığı tehlikelere dikkat çekerek, “Geleneksel bağcılık, çeşitliliğin azalma bir kaç ürün üzerinde yoğunlaştırıldığı özellikle bazı sürdürülebilir çeşitlerin ihmal edildiği bir tehlike ile baş başa. Dolayısıyla burada il tarım müdürlüğümüzün üzerinden daha önce alımı yapılmış bağlarımızdaki denek çalışmasında farklı karakterdeki ve dönemlerdeki lezzet ve içeriği farklı 41 çeşit üzümün çiftçilerimiz adına belli noktalarda yaşatması ve geliştirmesi arzumuzdur” dedi.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen de,” Her alanda olduğu gibi bağcılık alanında da teşvikler devam ediyor. Genç çiftçilerimiz destekleniyor. Birlik ve kooperatifler sektörün tüm kesimleri bir araya gelmek durumunda. Üç beş dönümde geçinme devri bitti. Burada butik diyeceğimiz özel ürünler yetiştireceğiz ki, naturel olabilir, organik olabilir, gübresiz ilaçsız olabilir, tadımlık sofralık olabilir bunu yaptığımız zaman rekabet şansımız olur. Ama sıradan bağa hiç gitmeden, çapaya da elaman göndererek başında da durmadan üzüm üretelim buradan da geçinelim derseniz üç beş dönümle geçinme devri bitti. Eskiden bir tek mumla, çırayla, ihtiva ederken, şimdi her türlü teknolojik ürün kullanılıyor giderler arttı. Az masrafla geçindiğimiz dönemler bitti. Bu anlamda bir araya gelmek durumundayız” dedi.

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