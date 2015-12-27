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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Biletler Satışta

Biletler Satışta
  • 27.12.2015
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TFF 2. Lig 4. Grup takımlarından Malatyaspor’un Pazar günü 20.30’da kendi sahasında Belediye Vanspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

PTT önünde bulunan büfede satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle; Açık A ve B tribün 3 TL, Maraton 5 TL, kapalı alt 10 TL, kapalı üst 15 TL.

Öte yandan 2009-2010 sezonu kombine kart almak isteyen taraftarların kombine kartlarını da bu büfeden temin edebilecekler.

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