Biletler Satışta
TFF 2. Lig 4. Grup takımlarından Malatyaspor’un Pazar günü 20.30’da kendi sahasında Belediye Vanspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
PTT önünde bulunan büfede satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle; Açık A ve B tribün 3 TL, Maraton 5 TL, kapalı alt 10 TL, kapalı üst 15 TL.
Öte yandan 2009-2010 sezonu kombine kart almak isteyen taraftarların kombine kartlarını da bu büfeden temin edebilecekler.
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