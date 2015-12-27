İstihdam, iş, iş kaybı ve sigorta gibi konularda, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, TAŞEMDER ve İş-Kur işbirliği ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.



İş- Kur İl Müdürü Durmuş Doğan, Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Taşemder Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atam, Kadın Meclisi üyeleri, Taşemder temsilcileri, İş-Kur yetkilileri, mahalle muhtarları ve kadınlarında katıldığı toplantı Taştepe mahallesinde yapıldı.



Taşemder Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atam, dernek olarak Taştepe bölgesinde sosyal kültürel alanlarda hizmet ettiklerini, yürütülen çalışmalarda Malatya Belediyesi ve Kent Konseyinden çok destek aldıklarını belirterek bu desteğin devam etmesi halinde örnek çalışmalar ortaya koyacaklarını söyledi.



Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi yürütme kurlu üyesi Döndü Kaya yaptığı açıklamada, kadınların her alanda gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek Taştepeli hanımların destekleri ile gelecekte daha güzel projelere imza atacaklarını söyledi. Kaya; Kadın Meclisinin faaliyetlerinin yürütülmesinde destek olan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Ali Yıldırım ve çalışanları ile İş-Kur yetkililerine teşekkür etti.



İş-Kur Müdürü Durmuş Doğan ise yaptığı açıklamasında, memleketin en büyük probleminin işsizlik olduğunu, mahallelerde işsiz insanlara iş bulmak ve meslek edindirmek üzere yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kent Konseyi aracılığı ile bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.



İşsizlik sorunun temelinde kalifiye eleman sıkıntısının önemli bir unsur olduğuna işaret eden İş-Kur Müdürü Doğan, 2012 yılında açacakları istihdam garantili meslek edindirme kurslarına vatandaşların muhakkak katılmalarını istedi.



İş- Kur’un iş danışmanı Mutlu Dibekoğlu ise programda slâytlar eşliğinde işsizlik, işsizlik sigortası, iş kaybı, iş ve meslek danışmanlığı, konularında bilgiler verdi.



Düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan bayanlar ev hanımı olmaları sebebiyle ev ekonomilerine evlerinde üretim yaparak destek olmak istediklerini, işverenlerin bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

