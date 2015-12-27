“Bilgiler Güvence Altında”

Sağlık Bakanlığı’ndan, Sağlık Net Sistemi kapsamında Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2013’ten itibaren muayenehanelerin de veri gönderiminin zorunlu hale getirildiği ”Sağlık Net” sistemiyle ilgili gerçek dışı haber ve yorumların yer aldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa ve kanunlarca verilen toplumun ve tüm bireylerin sağlığını korumak, hastalıkların tedavisinde yaygın ve kolay ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurmak, sağlık sektörünü düzenlemek ve denetlemek sorumluluğunun bulunduğu bildirilen açıklamada, ”Bu sorumluluğu yerine getirmede ülke çapında sağlıkla ilgili her türlü verinin toplanması hayati önem taşımaktadır. Sağlık verileri, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Bakanlığımız tarafından toplanmakta, istatistiksel analizlerden geçirilerek planlama ve hizmet sunumunda belirleyici olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda sağlık sistemimizde uzun yıllardan beri kişisel sağlık verileri de toplanmakta, ancak hastalarla karşılaşan ilk sağlık görevlisinden başlayarak Bakanlığımıza kadar tüm aşamalarda kişi mahremiyetine gerekli özen gösterilmektedir.

Açıklamada ”Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliği teknik, idari ve hukuki güvence altındadır. Gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişim mümkün olmamakta, bu veriler gerekli şekilde şifrelenerek, maskelenerek 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna sahip bir veri merkezinde tutulmaktadır. Hiçbir seviyede hiç bir Bakanlık çalışanı, kişi bazında sağlık bilgisine ulaşamamaktadır” değerlendirmesi yapıldı.