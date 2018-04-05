“Bilimsel Çalışmalara Kafa Yoralım”

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki ‘Gelecek Hepimizin’ söyleşi etkinliğinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Heyecanlı olacağız, kendimizi her alanda geliştireceğiz ve mücadele etmekten asla korkmayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak sizlerin yanındayız, eğitiminiz için her türlü imkânı seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

“HEYECANINIZI BİLGİ VE EĞİTİMLE GÜÇLENDİRMELİSİNİZ”

Öğrencilerin yoğun ilgisi altında okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi programında tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Hayatınızın doğru, güzel ve kaliteli bir aile ve meslek yaşantısı üzerine inşa etmek sizlerin elinizdedir. Gençsiniz ve heyecanlısınız bunlar doğaldır ancak bugün ki hareketli yapınızı ve heyecanınızı bilgi ve eğitimle güçlendirmelisiniz. Hayat mücadelesi içerisinde başınıza ne gelirse gelsin doğru bildiğiniz yolda ilerleyin ve mutlaka gelecek öngörünüz ve iradeniz olsun, aldığınız kararın arkasında dimdik durmaktan korkmayın. Davanızı şiddetle beslemeyin ancak davanızdan geri adım atmayın, kendi düşüncenizden dolayı da başkasına baskı uygulamayın, baskı ve şiddetle düşüncelerinizi kabul ettirmek doğru bir yaklaşım şekli değildir. Düşüncesi olmayan, kararı olmayan, ülkemiz ve dünya için gelecek öngörüsü olmayan insanlar arasında kesinlikle yer almayın” dedi.

“KENDİNİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRİN, HEDEFİNİZ VE İDEALİNİZ OLSUN“

Öğrencilerden kendilerini iyi yetiştirmelerini isteyen Belediye Başkanı Polat, “ Gelecekte her biriniz bu vatan için ülkemizin farklı noktalarında değişik meslek gruplarında hizmet edeceksiniz. Öncelikle hangi mesleği seçerseniz seçin kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekecek. Hayatınızı bilgi ve okumak üzerine inşa etmelisiniz. Hz.Adem’den başlayarak bugüne kadar devam eden hayatın akışını, dini ve tarihsel olayları, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed başta olmak üzere Peygamberlerimizin hayatlarını okumamız gerekiyor, düşünce ve fikir akımlarını iyi incelememiz gerekiyor, İslam ve Türk Medeniyeti başta olmak üzere dünyadaki medeniyet algısını iyi öğrenmek zorundayız, ilim ve bilim adamları başta olmak üzere yerli ve yabancı yazarları çok iyi tanımamız, kulaktan dolma bilgilerle değil onların hayat felsefelerini kendi kitaplarından ya da doğru kaynaklardan öğrenmek gerekiyor. Temeli sağlam olmayan bir düşünce sizi bir noktaya taşımaz.” şeklinde konuştu.

“DAHA FAZLA ÜRETİM YAPALIM, YENİ BULUŞLARLA UFKUMUZU GELİŞTİRELİM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerden tarih bilincine sahip olmalarını, ecdadı çok iyi tanımaları ve tarihsel olaylarla ilgili fikir sahibi olmalarını isterken “ Tarihini çok iyi bilen, günümüz şartlarına göre kendinizi geliştiren yeni genç beyinlerin yapacağı çalışmalar sadece bu toprakları değil dünyayı da yakından ilgilendirecektir. Bilimsel çalışmalara kafa yoracak, farklı alanlarda buluşlar ortaya çıkartacak gençlere çok büyük ihtiyaç duymaktayız, bu alanlarda çalışmalar yapacak her hangi bir öğrenci kardeşimiz bu topraklara ve vatana en büyük hizmeti yapan olur. Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri olarak ufkunuzun ve zihninizin daha açık olması gerekiyor. Türkiye’nin daha da güçlenmesi için hepimizin daha fazla üretim yapmamız, yeni buluşlar ortaya koymamız lazım. Güçlü olmak içinde öncelikle bilimsel alandaki yeterliliğimiz ve kapasitemizi daha kuvvetli hale getirmemiz gerekiyor.” dedi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KAFA YORALIM”

Türkiye’nin en büyük gücünün genç nüfus olduğunu aktaran Başkan Polat, “ Gençlerimiz bir dava, ideal, bayrak ve vatan aşkıyla çalışırsa Türkiye’nin geleceği daha aydınlık olacaktır. Şu andaki gençlerimizin bunu başaracağına yürekten inanıyorum. Önünüze hedef koyacaksınız, iki yabancı dil öğreneceksiniz ve dünyayı tanıyacaksınız. Hepimizin daha fazla okumamız, çalışmamız, üretmemiz, mücadele etmemiz ve bilimsel çalışmaları artırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin tüm sorularına detaylı yanıtlar veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a 45 dakika süren söyleşinin sonunda okul idarecileri tarafından çiçek hediye edildi.

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