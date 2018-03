“Bilimsel Gerçektir”

Sağlık kuruluşlarının büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmet verdiğini söyleyen Malatya İl Sağlık Müdürü Doktor Nail Umay, “Doğumdan itibaren bebeğinizin aşılarını mutlaka yaptırınız” dedi.



“Ülke Genelinde İzleniyor”



Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi programının yürütüldüğünü söyleyen Dr. Umay, ” Bu program kapsamında her yıl 15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü olarak kutlanmaktadır. Sevgili anne ve babalar; çocuğunuz her dönemde büyür ve gelişir. Çocuğunuzun büyüme ve gelişmesi 0-4 yaş arası oldukça hızlıdır. Bu dönemde ağırlık ve boy artışını gösteren büyüme kartları ya da standart değerlerle bu yaş gruplarının izlenmesi daha önemlidir. Çocuğun büyüme ve gelişmesinin değerlendirilmesinde bazen baş çevresinin ölçülmesi, diş gelişmesi gibi ölçütler de dikkate alınır. Büyüme ve gelişme dönemlerinin izlenmesi yaşlara göre kazanılan bedensel yetenekler ve zihinsel gelişim özelliklerini ana hatlarıyla belirtmekte fayda vardır” ifadelerini kullandı.



“İlk Günler Uyuyorlar”



Yeni doğan bebeklerin ilk günler günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirdiğini belirten Dr. Nail Umay, ” Emme ve yutma reflekslerine sahiptir. Lohusalık döneminin ilk yarım saatinde bebekle annenin tensel teması sağlanarak, mutlaka ilk ağız sütü verilmelidir. Bebeğe 6. ayın bitimine kadar anne sütünden başka hiçbir gıda, su dahil verilmeden emzirme 2 yaşına kadar sürdürülmelidir. Doğumun 2. ve 5 günlerinde bebeğinizin topuğundan alınacak 5 damla kan ile kalıtsal kan hastalığı olan Fenilketonüri, Hipotiroidi ve Biotinidaz eksikliğine bağlı hastalıklar taranmaktadır. Böylece bebeklerin büyüme gelişmesinde zeka gelişimini etkileyen bu hastalıklar erken dönemde teşhis edilerek tedaviye başlanmaktadır. Erken tedavi ile büyüme ve gelişme normal yaşıtları ile aynı olmaktadır. Yenidoğan işitme tarama testi ücretsiz olarak doğumdan sonraki ilk 15 gün içinde yapılmaktadır. Erken dönemde işitme kaybı tanısının konulması ile uygun tedaviye başlanarak bebeğinizin gelişiminin normal düzeyde seyretmesi sağlanmaktadır. Doğumdan itibaren bebeğinizin aşılarını mutlaka yaptırınız. Bebeklerde sık görülen bazı hastalıklardan korunmanın en güvenilir, en kolay ve en ucuz yolu onları düzenli aralıklarla ve aşı takvimine uygun aşılatmaktır.” diye konuştu.



“Bilimsel Gerçektir”



Dr. Umay, vitamin kullanımı konusuna da değinerek, “Bebeğinize 15. günden itibaren D vitamini profilaksisine başlanılmalı ve 11. aya kadar günde 3 damla D vitamini kullanılmalıdır. Bebeğinize yine 4-12 aylık döneminde bebek demiri profilaksisi ile anemiden korunmalıdır. İlk 6 ay sadece anne sütü almış ve demir profilaksisine uygun zamanda ve dozda başlanmış bebeklerde zeka puanının 10-15 puan arttığı bilimsel gerçektir. Bebeğinizin ve çocuğunuzun özellikle Aile Sağlığı Merkezinizde Aile Hekiminiz tarafından büyüme gelişmeleri yukarıdaki kriterler doğrultusunda düzenli aralıklarla izlenmesi sağlığı için oldukça önemlidir. Siz kıymetli ebeveynlerin bilinçli olarak çocuklarının büyüme ve gelişmelerini yakından takip etmesi ve sağlık personelimizle işbirliği içinde olmanız oluşabilecek problemlerin önüne geçilmesinde yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için dengeli beslenmeleri, bulaşıcı hastalılardan korunmaları, aşılarının zamanında ve tam yapılmış olması hedefimizdir. Sağlık kuruluşlarımız, her konuda olduğu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Sağlıklı nesiller umutlu geleceğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp