Bilsam Kurtuba Akademi’den Panel

BİLSAM Kurtuba Akademi 2016-2017 dönemi atölyelerinden ‘Sosyal Farkındalık Projeleri Atölyesi’nce “Biz Engel Olmak İstemiyoruz” temalı panel gerçekleştirildi.

Kendilerine sosyal farkındalığı fark etmeyi amaç edinmiş bir grup katılımcıyla yola çıkan atölye katılımcıları, önce kendi farkındalıklarını sonra da toplumun farkındalığını arttırmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda belli periyotlarda farkındalık üzerine projeler geliştiren ekip, ilk olarak panel düzenledi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen paneli, Sosyal Farkındalık Projeleri Atölyesi katılımcılarından İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Fatma Gül Telli yönetirken, panelde görmez özellikli müzik öğretmeni Habip İbar, sosyal girişimci Lale Altuntaş ve Cereblal Palsy hastası çocuğu olan Ceren Kodaman söz aldı. Her konuşmacı kendi engelleri ile ilgili özellikle günlük yaşantılarında ki zorluklara ve duyarsızlıklara değinerek paneli tamamladılar.

Panelde ayrıca atölye kapsamında 525 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırma sonuçları katılımcılar ile paylaşılırken bunun yanında Malatya’nın 4 farklı ilkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine bir hafta boyunca farkındalık eğitimi verilmiş ve sonunda çocuklardan “Ben engelli arkadaşıma yardımcı oluyorum.” temalı resimler yaptırılmış ve çocuklar tarafından yapılan resimlerde panel günü BİLSAM da sergilenmiştir.

Panel sonunda söz alan ‘Sosyal Farkındalık Projeleri Atölyesi’ yöneticisi İnönü Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Mehmet Sağlam, katılımcı ve misafirlere atölye çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen panel bir buçuk saat sürdü.

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