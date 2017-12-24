BİLSAM’ın Konuşmacısı Ramazanoğlu

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM)’nin seri konferanslar dizisi kapsamında bu haftaki konuğu yazar Yıldız Ramazanoğlu oldu.

BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleşen ve “Müslüman Dünyanın Sineması” konusunun ele alındığı konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “Derin Siyah”, “Bağdat Fragmanı”, “İkna Odası”, “Angelika”, “Adem’in Cevap Vermesi” gibi eserlerin sahibi olan ünlü yazar Ramazanoğlu burada yaptığı konuşmada Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kendisini ağırladığı için BİLSAM’a teşekkür etti. Müslümanların ve Müslüman dünyasının yıllarca sinema sektöründe kötü gösterildiğine işaret eden Ramazanoğlu “Sinemada öyle bir algı oluşturuldu ki, örneğin Müslüman uçak kaçırıyor, bomba patlıyor, adam öldürüyor. Müslümanları sinema ile bütün dünyaya kötü gösterdiler” diye konuştu.

Ramazanaoğlu konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı. Konferansa BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

iha