Bin 496 Adet Ağaç Dikildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bin 500 dolayında ağaç dikti. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yusuf Özal Caddesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Kuyuönü, Kanalboyu, Çevre Yolu, Bentbaşı Mahallesi Okul Sokak, Ergenekon Köprü girişine toplam 1496 adet ağaç dikti. Dikilen ağaçlarını küçük bir kısmı da ilçe merkezlerine dikildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Büyükşehir Belediyesi sadece çevre yolu güzergahına 600 dolayında ağaç dikti. Malatya’nın vitrini niteliğindeki çevreyoluna büyük ağaçlar diken Büyükşehir Belediyesi, 117 çınar, 128 manolya, 114 akçaağaç, 128 ıhlamur ve 100’ün üzerinde de muhtelif ağaçlar dikti. Yol güzergâhında bulunan mevcut ağaçlara ağaç desteği de veren Büyükşehir Belediyesi’nin, zararlı böceklere karşı ağaç köklerini de boyayacağı belirtildi”

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