“Bin 500 Kişiye Malatya’da İstihdam Sağlayacak”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vagon Onarım Fabrikası’nın Türk Kızılay’ına devredildiğini açıklayarak, “Kızılay Malatya’da yeni bir prefabrik konteynir inşaatı yapacak, bir yatırım yapacak. Maliye Bakanlığı olarak bununla ilgili yer tahsisini de yaptık, hayırlı olsun. Bence önemli bir yatırım olacak bin 500 kişiye Malatya’da istihdam sağlayacak.”dedi.

-“ Malatya en çok yatırım çekecek illerimizin başında”

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere kentte gelen Maliye bakanı Naci Ağbal, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Cazibe Merkezleri programı ile ilgili dün tebliğ yayınlandı. Ben inanıyorumki Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Malatya en çok yatırım çekecek illerimizin başında gelecek diyebilirim. Dolayısıyla bölgenin gelişmesi noktasında Cazibe Merkezleri Programı ile önemli bir atılıma başlattık. Teşvikleri genişlettik. En son Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yapılacak yatırımlarla enerji teşviği getirdik. Aslında üretim maliyetlerini aşağıya çekecek önemli bir destek. Vergilerde, primlerde uzun bir dönem için indirimlere gittik. Bütün ülke satında, bütün vilayetlerde olduğu gibi Malatya’da da insanımızın refahının arttırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, istihdamın, yatırımın, üretimin arttırılması için çalışıyoruz.” dedi.

-“ Bana projeyi anlattılar, gerçekten heyecan verici bir proje”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı da ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1989’dan beri atıl durumda bulunan eski Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası yapılması için Kızılay’a tahsis edildiğini açıklayarak: “ – Kızılay Malatya’da yeni bir prefabrik konteynir inşaatı yapacak, bir yatırım yapacak. Maliye Bakanlığı olarak bununla ilgili yer tahsisini de yaptık, hayırlı olsun. Bence önemli bir yatırım olacak bin 500 kişiye Malatya’da istihdam sağlayacak. Dolayısıyla bunda emeği olan bakanlarımıza, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza, Kızılay Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bana projeyi anlattılar, gerçekten heyecan verici bir proje. Aslında hem Kızılay biryandan bir anlamda Malatya’ya bu yatırımı kazandırıyor ama diğer taraftan da Kızılay aslında çok ciddi bir üretim üssüne de burada kavuşmuş oluyor. Türk Kızılay’ının kapasitesini de arttıran önemli bir yatırım olacak.

“Maliye Bakanı olarak bana düşen görev ne? Böyle Bismillah deyip, imzaya atmak.”

Yeni Malatya Gazetesi muhabirinin atıl durumdaki vagon fabrikasının akıbetinin 30 yıl sonra çözüldüğünü belirtmesi üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi, “30 yıldır böyle bir Maliye Bakanını bekliyormuş, ne yapayım? Hayırlı-uğurlu olsun Kızılay Genel Başkanımız ile konuyu görüşmüştük, daha öncede tabi sayın bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizde bahsetmişti projeyi. Bir kere bin 500 insanımıza istihdam sağlanması bakımından ben çok önemli buldum yatırımı. İkinci olarak biliyorsunuz Kızılay her geçen gün gelişen, büyüyen bir kuruluşumuz. İftihar ediyoruz. Bugün Irak’ta, Suriye’de, Myanmmar’da dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Dünyanın 4 bir tarafında mazlumların yanında Kızılay, gerçekten bizi gururlandırıyor. O açıdan Kızılay’ımızın bu yatırımları orta ve uzun vadede Türkiye’nin gururu olacak. Çünkü burada, Malatya’da yapılacak olan bu üretim neticesinde elde edilecek olan bu yapı elemanları, ne olacak, Allah göstermesin, Allah afetten saklasın, ama olduğunda da aciz kılmasın. 1999 depremi olduğunda deprem bölgesine gidemeyen bir Türkiye vardı. Ne oldu? Bizim hükümetimiz döneminde deprem oldu, şu oldu, bu oldu anında gidildi. Bütün yaralar sarıldı. Kentler yeni baştan imar edildi. Kızılay afete ilk andan itibaren en güçlü şekilde müdahil oldu. Onun için burada yatırım doğru bir karar, orada hazır vaziyette atıl kalmış büyük binalar var, bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Bu bölgede de bu yatırımı realize etme noktasında insan kaynağı hazır. Onun için her şeyin hazır olduğu bir noktada Maliye Bakanı olarak bana düşen görev ne? Böyle Bismillah deyip, imzaya atmak. Hayırlı uğurlu olsun Malatya’ya.”

Çakır; “400 milyon liralık yatırım yaptık”

Bakan Ağbal’a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Büyükşehir statüsüyle birlikte öncelikle ana planlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çakır, jeolojik etüt çalışmalarının yanı sıra ulaşım ve turizm master planı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Malatya merkezini esas alarak, kırsal ilçe ve mahallelere de önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çakır, “11 kırsal ilçemizden 9’unun altyapısını sıfırdan kurduk. Kırsal ilçelerimizde 3 bin kilometre dolayında yol çalışması yaptık. Toplamda 400 milyon liralık yatırımın 300 milyonluk kısmını tamamladık, 100 milyonluk kısmında ise çalışmalarımız devam ediyor. Altyapısı tamamlanan ilçelerimizde üst yapı çalışmalarına da başladık. Malatya merkezde de her tarafta şehir yenileme projesi başlattık. Kültürel anlamda da inşa ettiğimiz çok güzel mekanlarımız var. Kültür merkezleri, çok amaçlı sosyal tesisler, külliyeler, yaşam ve spor merkezleri, aile danışma merkezi gibi tesislerimizde yılda 20 bin dolayında bayanımız faydalanıyor.” dedi.

Enerji yatırımlarına da değinen Başkan Çakır, örnek yatırımlardan olan Çöpgaz Elektrik Santralinden 2.2 megavat, yeni kurulan tesis de 10.5 megavat, GES’ten 3 megavat enerjinin üretildiğini, 1 megavatlık bir GES projesinin de kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a Kuluncak ilçesinde yapılan el işlemeli bakır semaver ile birlikte kayısı kristali ile tepside kayısı hediye etti.

Çakır, Bakan Ağbal’a Maliye Bakanlığından talep edilen istek ve taleplerle ilgili olarak bir dosyada sundu.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com