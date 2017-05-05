Bin 500 Kız Öğrenciye Balık Ziyafeti

Malatya’da öğrencilere, Vali Mustafa Toprak’ın da servis yaptığı programla balık tüketiminin önemini anlatmak için bin 500 ekmek arası alabalık dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Milli Eğitim İl müdürlükleri ve iki işletmenin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Avni Kığılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan mangallarda alabalık pişirildi. Ekmek arasına konulan balıklar, öğrencilere servis edildi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin en önemli faktörünü kadınların oluşturduğunu belirterek, etkinlikle geleceğin kadınları, anneleri olacak çocuklara, balığın faydalarını anlattıklarını söyledi.

Toprak, şunları ifade etti:

“Burada öğrencilerimize ekmek arası bin 500 balık sunuldu. Balığın faydalarını anlatmaya gerek yok. Balığın insan sağlığına ciddi katkıları var. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balık yetiştirme ve yeme noktasında çok ciddi bir alışkanlık içerisinde değiliz. Bu faaliyetle Türkiye’nin balık yetiştirme kapasitesini daha da arttıralım, kazandıralım istedik.”

– Malatya’daki kapasitenin yarısı faaliyette

Malatya’da 12 bin ton balık üretim kapasitesinin olduğunu aktaran Vali Toprak, balıkların bir kısmının havuzlarda bir kısmının da baraj göletlerinde yetiştirildiğini ifade etti.

Kapasitenin 6 bin tonunun iki firma tarafından üretildiğini aktaran Toprak, “Yani 12 bin ton kapasitenin yarısı kullanılabiliyor. Balığın beslenmedeki önemi, kent ekonomisin güçlendirilmesi ve tüketim alışkanlığının kazandırılması anlamında Malatya çok mahir.” diye konuştu.

AA