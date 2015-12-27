Bin 500 Metrelik Yol Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında Malatya’nın ulaşım planlamasına önemli katkılar sağlayacak olan bin 500 metre uzunluğundaki imar yolunu açıyor.

Bostanbaşı Caddesini Yakınca Mahallesine bağlayacak yol bin 500 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürerek, yolun 950 metrelik bölümünü açtı. Geriye kalan 550 metrelik bölümün açılması için ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yolda toprak dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolun geçtiği kuru dere yataklarına beton büzler yerleştiriyor. Toprak dolgu çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler yeni yolda üst yapı çalışmaları yapacaklar. Bostanbaşı Caddesini, Yakınca Mahallesine bağlayacak olan yeni yol Malatya Çevre yolundaki trafiği de rahatlatmış olacak.

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, Bostanbaşı bölgesinin yapılaşma bakımından hızla geliştiğini belirterek, “Planlamalar kapsamında Malatya’nın ulaşımına önemli katkılar sağlayacak yolun büyük bir kısmını açtık. Yolda ilk olarak kamulaştırmalar yaptık. Şu ana kadar yolda 217 bin metre küp toprak dolgu çalışması yaptık. Yeni yolumuz Bostanbaşı Caddesini Yakınca Mahallesine bağlıyor” dedi.