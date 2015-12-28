Bin 83 Konut Satılacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Malatya’da da 250 liradan başlayan taksitle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapacak.

Malatya Beydağı’nda 305’i alt gelir grubu, 778’i sosyal konut olmak üzere toplam bin 83 konut satışa çıkarıldı. Başvurular 26 Ekim-13 Kasım 2015 tarihleri arasında kabul edilecek. Alt gelir grubu kapsamındaki konutlardan emeklilerimiz için yüzde 25 oranında kontenjan ayrıldı.

TOKİ’nin kuruluş amacının konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi yapılması olduğuna çeken TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, “Halkımızın konut ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek için yürüttüğümüz çalışmalarda büyük bir hamle ile Anadolu’nun birçok kentinde alt ve orta gelir gruplarına dönük birlerce konutluk yeni yeni yerleşim alanlarını projelendiriyoruz” diye konuştu.

Dar gelirli vatandaşları düşük taksitlerle ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapmak için çalışmaların hızlandırıldığını açıklayan TOKİ Başkanı Turan, özellikle emeklilerinin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla satışa sunulan projelerden yüzde 25 oranında kontenjan ayrıldığını söyledi. TOKİ Başkanı, bu çerçevede Malatya’nın Beydağı ilçesinde 305’i alt gelir grubu, 778’i sosyal konutlar olmak üzere toplam bin 83 konutun satışa çıkarıldığını söyledi.

TAKSİTLERİ 250 LİRADAN BAŞLIYOR

Alt gelir grubu kapsamında satışa sunulan 2+1 niteliğindeki 305 konutun taksit ödemeleri 250 liradan başlıyor. Konutlar yüzde 12 – 20 peşinat ve 180 – 240 ay vade seçenekleri ile satılacak. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak alt gelir grubu konutlarından emeklilerimiz için yüzde 25 oranında kontenjan ayrıldı.

SOSYAL KONUTLAR 557 LİRA TAKSİTLE

Toplu konut uygulaması çerçevesinde satışa sunulan 3+1 niteliğindeki 778 konutun taksit ödemeleri 557 liradan başlayan başlıyor. Konutlar, yüzde 10 – 15 – 25 peşinat ve 120 – 144 – 180 ay vade seçenekleri ile satılacak.

KONUT SAHİBİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLECEK

Alt gelir grubu çerçevesinde konut almak isteyenlerde aranacak bazı şartlar şöyle:

“TOKİ’den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulün bulunmaması, Malatya ili sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması, hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 lira olması ve bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Sosyal konutlarda; TOKİ’den konut satın alınmamış ve kredi kullanmamış olmaları, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulünün bulunmaması, hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi ve başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması gibi şartlar aranıyor.”

Satışa sunulan konutlarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.