Bin 855 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Malatya Valiliği, 15 Temmuz’dan 10 Şubat 2017 tarihine kadar yapılan işlemler hakkında bilgiler aktardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarına yönelik olarak İlimiz genelinde yapılan operasyonlar neticesinde; 15 Temmuz 2016 Tarihinden 10 Şubat 2017 Tarihine kadar geçen süre içerisinde;

412 Emniyet Teşkilatı personeli, 348 Askeri personel, 51 Hâkim ve Savcı, 348 sivil ve 696 Kamu personeli hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan Adli İşlemler neticesinde;

412 Emniyet Teşkilatı Personelinden;

210’ u Tutuklanmış, 138’i hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş, 4’ü Serbest kalmış, 6’sı halen Firari olarak aranmakta olup, 54 tutuklunun ise il dışı cezaevlerine sevki gerçekleştirilmiştir.

348 Askeri Personelden;

80’i Tutuklanmış, 23’ü hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş, 194’ü Serbest kalmış, 51 tutuklunun ise İl dışı cezaevlerine sevki gerçekleştirilmiştir.

51 Hâkim ve Savcıdan;

21 Tutuklanmış, 10’u hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş, 3’ü Serbest kalmış, 5’i halen Firar, 12 tutuklunun ise İl dışı cezaevlerine sevki gerçekleştirilmiştir.

325 Sivil’den;

105’i Tutuklanmış, 53’ü hakkında Adli kontrol Kararı verilmiş, 12’si serbest kalmış, 57’si halen Firar, 98 tutuklunun ise İl dışı cezaevlerine sevki gerçekleştirilmiştir.

695 Kamu Personelinden,

223’ü Tutuklanmış, 313’ü hakkında Adli kontrol Kararı verilmiş, 12’si serbest kalmış, 40’ halen Firar, 107 tutuklunun ise İl dışı cezaevlerine sevki gerçekleştirilmiş olup;

Toplamda 1855 kişi hakkında adli tahkikat yapılmıştır.

Halen 436 Kamu görevlisinin tutukluluk hali ile 419 kişinin Adli Kontrol Kararı devam etmektedir.

Yine 15 Temmuz 2016 Tarihinden 10 Şubat 2017 Tarihine Kadar geçen Süre İçerisinde yapılan İdari İşlemler Neticesinde;

Bakanlıklarca 864, Valiliğimizce, 719 Kamu Personeli olmak üzere 1583 Kamu görevlisi açığa alınmıştır.

1138 Kamu görevlisi Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu görevinden ihraç edilmiştir.

27 Sözleşmeli Personelin Kurumlarınca İş Akitleri fesih edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğünde halen 29 kişi gözaltında bulunmakta ve soruşturmaları sürdürülmektedir.

Başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/DEAŞ-IŞID/DHKPC-MLKP Silahlı Terör Örgütleri olmak üzere Devletimizin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen her türlü yapı, oluşum veya Gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı, yahut irtibatı olduğu değerlendirilen oluşum ve terörist odaklara karşı bundan böyle de mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. ” Bülten