“Malatya Hep Bizimle Beraber Oldu”

Başbakan Binali Yıldırım, “Askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin’de destan yazıyorlar. Fırat Kalkanı Bölgesi’nde destan yazıyorlar. Doğu’da, Güneydoğu’da terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah onların yar ve yardımcısı olsun” dedi.

AKP Malatya 6.Olağan İl Kongresine katılan AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, Atatürk Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

“MALATYA BAŞKA BİR MUHTEŞEM”

‘Allah’ına kurban Malatya’ sözleriyle konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Reis’ten, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dan size selam getirdim. Güzel insanların Malatya’sı. İlçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle Malatya bugün bir başka muhteşem. Malatya bize sevgisini, muhabbetini gösteriyor” dedi.

Başbakan Yıldırım, miting havasında bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sizlerde bizim heyecanımıza, aşkımıza, milletimizin hayallerine gösterdiğiniz sevgi, heyecan için salona sığmadınız meydanları doldurdunuz. Miting havasında bir kongre gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Malatya bu kutlu yolculuğa çıkarken hep bizimle beraber oldu. 2002’de yüzde 50 ile desteklediniz, 2015’te yüzde 70’e yaklaştınız. Çünkü siz Malatyalısınız, has insanlarsınız, Battalgazi’nin destan yazdığı toprakların mert insanlarısınız. Merhum Turgut Özal’ı siz bu memlekete armağan ettiniz. Allah mekanını cennet eylesin. 2002’den bu yana 16 yıldır milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının arkasında durdunuz, hep destek verdiniz. Hep birlikte beraber oldunuz, Allah sizden de razı olsun” diye konuştu.

“MEHMETÇİĞİMİZ AFRİN’DE DESTAN YAZIYOR”

Afrin’de Mehmetçiğin destan yazdığını ifade eden Başbakan Yıldırım, “Malatya’da bir bayram havası var. Bugün Malatya’da şenlik var. Bugün Malatya’da kongremiz, bayramımız var, bayramımız mübarek olsun. Kongremizi Malatya, Türkiye’ye yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başka partilerin büyük kongreleri bu coşkunun yarısında bile değil. İşte Malatya farkı bu. Sizler bizim başımızın tacısınız, gönlümüzün ilacısınız. Ak kadınlar, siz bu davanın gerçek kahramanlarısınız. Hepinizle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle, Malatya’yla, yüce Türk milletiyle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz kahramanları Malatya’nın yiğit insanlarıyla gurur duyuyoruz. Bereketli topraklar, Malatya toprakları. Kayısının başkenti Malatya. Mişmişin başkenti Malatya. Allah bu birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi daim eylesin. Milletimiz, memleketimiz için her türlü hileyi, kumpası kuranlara da Allah fırsat vermesin. İşte askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız Türkiye için, ay yıldızlığı bayrağımız için Afrin’de destan yazıyorlar. Fırat Kalkanı Bölgesi’nde destan yazıyorlar. Doğu’da, Güneydoğu’da terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bu bayrak için şehadet şerbeti için bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın. İyi yolda, güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Malatya’ya bize bu güzel karşılamayı yaptığınız için, misafir severliğiniz, muhabbetinizden dolayı sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yeni Malatyaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com