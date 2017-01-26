“Binbaşı Nişan Aldı ve Şahsı Vurdu..”

Darbe girişimi sırasında 2. Ordu önünde yaralanan genci kimin vurduğunu darbe sanığı er ifadesinde anlattı..

Darbe girişimi sırasında 2. Ordu’dan vatandaşın üzerine ateş açıp birini vuranın, bir binbaşı olduğu öne sürüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan ve 28’i tutuklu toplam 76 sanıklı davada tutuksuz yargılanacak olan er, ‘İbrahim Binbaşı’nın, 16 Temmuz Cumartesi günü devam eden darbe girişimi sırasında, G-3 tüfeğiyle nişan alarak bir vatandaşı vurduğunu iddia etti.

BİRİ SİLAHLA, 2 SİVİL VATANDAŞ YARALANMIŞTI..

Darbe girişimi sırasında, 16 Temmuz’da üniversite öğrencisi Enes Gün 2. Ordu Karargahı’ndaki darbeciler tarafından açılan ateşle vurulurken, Süleyman Çiçek adlı vatandaş da yine açılan ateş sırasındaki arbedede eski Devlet Hastanesi duvarından düşerek yaralanmıştı.

Darbe girişimi sırasında, ayrıca darbecilerden Binbaşı Fatih Kılınç öldürülmüş, Yarbay Ahmet Üçbudak ile Yüzbaşı Kemal Keskin yaralanmışlardı. Karargah içerisinde bulunan Uzman Çavuş İbrahim Baydur kolundan, erler Abdi Yıldız ve Emrah Çetin ise ayaklarından vurulmuşlardı.

SANIK ER “VATANDAŞI İBRAHİM BİNBAŞI VURDU..”

1 numaralı sanığının 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti olduğu, 28’i tutuklu 76 sanıklı davada tutuksuz yargılanacak olan Er Serdal A., ifadesinde, 2. Ordu Karargahı’nda Emniyet Muhafaza Bölüğü’nde görev yaptığını belirterek, darbe girişimi sırasında bizzat katıldığı ve tanık olduğu olaylarla ilgili özetle şunları anlattı:

“15/07/2016 günü akşam saat 22:00 sıralarında koğuşta bulunduğum sırada AMM (Acil Müdahale Mangası) çavuşu, komutalarım silah deposundan silahlarımızı alarak aşağı inmemiz emrini verdiğini söyledi. Biz de silahlarımız alarak aşağı indik. Üzerinde hücum yeleği olan soy ismini bilmediğim İbrahim isimli binbaşı beni ve diğer erler Şerif Ç., Emre U., soy ismini bilmediğim Halil İbrahim ile tanımadığım bir başka eri otoparka götürdü. Bize otoparktaki duvardan kışlaya kim girmeye çalışırsa sıkacaksınız, emir komuta bende dedi. Ancak polis anonsundan ateş etmeyin anonsu yapılıyordu. Ben de durumu binbaşıya sordum o da bana emir komuta bende beni dinleyeceksiniz dedi. Sonra diğer asker arkadaşlarımla devriye gezmeye başladık. Sabah saat 05:00 e kadar bulunduğumuz yerde hiçbir olay olmadı. Ben de saat 03:00 ile 05:00 arasında bulunduğum yerde uyudum. Sonra nizamiyede silah sesleri geldi. Bulunduğumuz yere yakın gözetleme kulesine gittik. Yanımıza ibrahim binbaşı geldi saat 08:00e kadar bekledik. Dışarıdan vatandaşların araç ve kepçe getirdiklerini gördük. Sarı renkli bir otobüs duruyordu. Üstüne tanımadığım sivil bir şahıs çıkmış bize ana avrat küfür ediyordu. İbrahim binbaşı da bu sivil vatandaş ile aramızda 70-80 metre mesafe olduğu halde G3 piyade tüfeğiyle nişan alarak ateş etti ve şahıs vurularak yere düştü. Bulunduğumuz yerden ayrılmadık…

…Benim darbe teşebbüsü ile hiçbir alakam yoktur. Kimsedende bir talimat almadım. 2. Ordu Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlara da ateş etmedim. Ateş emrini kimin verdiğini bilmiyorum. sadece soyadını bilmediğim İbrahim binbaşının bir vatandaşa ateş ettiğini gördüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum..”

Er Serdal A.’nın ifadesinde, vurulan vatandaşın üstünde olduğu aracın ‘sarı otobüs’ olduğunu söylemesine karşın, açılan ateşte yaralanan üniversite öğrencisi Enes Gün’ün, sarı renkli belediye otobüsünün yanında kasası turuncu renkli bir kamyon üzerinde iken vurulup düştüğü, olay anında çekilen fotoğraflardan görülüyor.

Yine şüpheli olarak ifadesi alınan erlerden Mertcan G. de AMM’de görev yaptığını belirterek, bir binbaşının vatandaşlara ateş ettiğini anlattığı ifadesinde şöyle dedi:

“İki Binbaşı geldi mühimmat istedi, adları galiba Fatih Kılınç (öldürülen binbaşı) ve İbrahim D. idi. Silah ve şarjörleri alıp dışarı çıktılar. 07.00 sıralarında binbaşılardan biri geri geldi. Beni zorla dışarı çıkardı, mevzi al dedi. Bende korkudan mevzi aldım. Binbaşı sivillere ateş etti. Önce havaya sıktı, sonrada sivilleri vurdu. Sonra 7-8 askerle gelip beni takip edin kaçana sıkarım diye bağırdı. Karargah binasına girdik, mevzi aldık, bu sırada altı askerle kaçtık, binbaşı beni yakaladı, kafana sıkarım silah kullan dedi. Sonra ordu komutanının teslim olma emri geldiği söylendi. Paşaların yanına geçtik sonra polisler geldi, bizi aldı. Ben Fatih Kılınç ve İbrahim D. isimli iki binbaşıdan tehdit edip silah kullanmaya zorladıkları için ve bütün darbecilerden şikayetçiyim suçsuzum..”

İBRAHİM BİNBAŞI KİM?

İlk duruşması 7 Mart’ta yapılacak olan Malatya’daki darbe girişimi ile ilgili davanın rütbesi Binbaşı ve adı da İbrahim olan tek sanığı, 2. Ordu Karargahı’na, kalkışmadan 10 gün önce atanan İstihbarat Kurmay Binbaşı İbrahim D. ve halen tutuklu bulunuyor. İddianamede, darbe girişimine en aktif şekilde katılanlardan biri olduğuna ilişkin ifade ve suçlamalar yeralan İbrahim D. de, 2. Ordu Karargahı’ndaki darbecilerle birlikte hareket ettiğini, aktif bir şekilde rol aldığını ifadesinde belirtirken, vatandaşa ateş ettiğinden bahsetmiyor.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde, o da halen tutuklu sanıklardan olan 2.Ordu eski Kurmay Başkanı Avni Angun’un Orduevi yanındaki konutuna gittiği, Tümgeneral rütbesindeki Angun’a silah çektiği, daha sonra bunun yanlış bir anlaşılma olduğu gerekçesiyle geri çağrıldığı iddianamede yeralan Binbaşı İbrahim D., kendisinin darbe girişimindeki göreviyle ilgili soru üzerine de “Avni Paşa’yı evinden çıkartmamak, nizamiyenin batı tarafını korumak ve daha sonra komuta binasının giriş kapısını korumaktır. Havaya doğru ateş ettim. Dron’a ateş ettim.” yanıtını verdi.

Binbaşı İbrahim D., 2. Ordu Karargahı’nda kalkışmanın içerisinde olanlarla ilgili bir soru üzerine de, tutuklu olan eski tuğgeneraller Mustafa Serdar S. ve Zeki K. ile bu generallere emir verdiği belirlenen Albay Bahadır E.’nin yanı sıra öldürülen Binbaşı Fatih Kılınç, yaralanan Yüzbaşı Kemal Keskin, Yarbay Ahmet, Üsteğmen İsmail adlı kişilerin bulunduğunu söyledi. İbrahim D. teslim olmalarını da, “Saat 16.00 sıralarında Türkiye çapında bu kalkışmada bulunan insanların teslim olmaya başlaması üzerine bu olayın daha fazla uzamaması ve insanların zarar görmemesi amacıyla bizde teslim olmaya karar verdik. Silahlarımızı teslim ettik. Daha sonra jandarma ekiplerince alınarak nezarethaneye konulduk.” sözleriyle anlattı.

ÖLEN BİNBAŞIYI KESKİN NİŞANCI VURMUŞ..

Darbeci Binbaşı İbrahim D., gündüz saatlerindeki çatışmaları ve kendilerinin hareket tarzını da ifadesinde şöyle anlattı:

“Saat 09.00 sıralarında kobradan ateş edildi. Askerlerden biri kolundan yaralandı.Sonra arkadan bir anda istihkam Ahmet Yarbay’ı gördüm. O da bu atıştan yaralandı. Nizamiyenin batı tarafından da yaralanmalar oldu. Çatıda da bir keskin nişancı vardı. Ara ara ateş ediyordu. Ben yaralı askerimi bir başkasıyla revire gönderdim. O saatlerde biz yavaş yavaş geriye doğru çekilmeye başladık. Yaklaşık 50-60 metre geriye çekildik. Bahadır Albay’la telefonla görüşüp kayıp verdiğimizi söyledim. Daha fazla kayıp vermemek için binaya çekilmemizi söyledi. Önce Kemal’in grubu çekildi. Daha sonra benim yanımdaki askerlerle birlikte biz binanın arkasına doğru çekildik. Ama çatışmalar sırasında korkudan askerlerin büyük bir kısmı kaçtılar. 7-8 asker ile birlikte yine karargah binasının arka kapısını kırarak içeri girdik. Bazı odaların kapılarını kırdırıp, pencerelerin yanına doğru askerleri yerleştirdim. Bir kısmını da inşaat olan bir bölüm vardı. Oraya da yerleştirdim. Bu sıralarda Serdar ve Zeki Paşalar da oradaydılar. Daha sonra bir kaç asker yanıma alarak komuta katına gittim. Komuta katının emniyetini aldım. Üst katta da Bahadır Albay ile Kemal emniyet aldılar. Fatih Kılıç ise, ana binanın 4. katında bulunuyordu. Zaten orada da öldürülmüş.”

İbrahim D., ifadesinde kendisi gibi darbeci olan ve vurularak öldürülen Binbaşı Fatih Kılınç’tan “şehit” diye bahsederken, onun ne şekilde öldürüldüğü yolundaki soruya da, “Çatışmalar sırasında keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü duydum.” yanıtını verdi.

ARŞİV FOTOĞRAFLAR: Enes Gün adlı gencin vurulmasıyla ilgili görüntüler.. (iha ve Ferdi DURDU)

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com