‘Binlerce Ton Kayısıdan Önemli’

Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Neden Niyazi-i Mısri” konulu konferans İl Özel İdaresi Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Araştırmacı- Yazar Fatih Çıtlak konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa ilişkin olarak Kent Konseyi’nce yayınhlanan basın bülteni şöyle:

“Malatya Kent Konseyi Niyazî-i Mısri Çalışma Grubu ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile televizyon programcısı Araştırmacı- Yazar Fatih Çıtlakın sunduğu Neden Niyazî-i Mısrî konulu bir konferans düzenlendi.

İl Özel İdaresi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu, İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata, Baro Başkanı Selahattin Sarıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Şahin, Millet Partisi İl Başkanı Sait Korkut, İl Müftüsü H. Yusuf Gül, Hacı Bektaşi Veli Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, , Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kemal Deniz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Ali Yıldırım, Kent Konseyi Niyazî-i Mısrî Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, İnönü Üniversitesinden akademisyenler STK Temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdiler.

Konferans öncesi bir dizi ziyarette bulunan Araştırmacı Yazar M. Fatih Çıtlak, Malatya Valisi Ulvi Saran, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çeliki ziyaret ederek, Malatyalı Niyazî-i Mısrî ile ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Neden Niyazî-i Mısrî konferansının açış konuşmasını yapan Niyazî-i Mısrî Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Malatyanın kayısı, kiraz, ceviz, demir yatakları, mermer yatakları gibi maddi zenginliklerinin yanında Malatyalı tarihi şahsiyetlerin de stratejik unsurlar arasında görülmesi gerektiğini vurguladı. Tuğrulca, bu amaç doğrultusunda Kent Konseyi Niyazî-i Mısrî Çalışma Grubu ve Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu ile birlikte farklı toplumsal kesimlere hitap eden şahsiyetleri Malatyanın siyasi, kültürel ve entelektüel temelini oluşturan isimleri araştırdıklarını söyledi.

Kent Konseyi Niyazî-i Mısrî Çalışma Grubu olarak Niyazî-i Mısrînin yaşam serüveni ve düşünce yelpazesi açısından Malatyalıların kendilerini bulacakları bir sofraya sahip olduklarını belirten Tuğrulca, Niyazî-i Mısrînin Malatya için mükemmel bir barış projesi olduğunu söyledi.

Malatyanın diğer tarihi şahsiyetlerini de tanıtacak gönüllü kültür adamlarına çağrıda bulunan Tuğrulca: Kent Konseyi zemininde değerlerimizi ortay koyup, onları çağdaş düşüncelerimizin yükselişine katkıya dönüştürelim. dedi.

Neden Niyazî-i Mısrî konulu konferansını sunmak üzere söz alan Araştırmacı- Yazar M. Fatih Çıtlak, her ismin bulunduğu mevkiye göre öneminin söz konusu olduğunu söyleyerek Malatyanın da Niyazî-i Mısrî gibi bir şahsiyeti yetiştirdiği için çok önemli olduğunu belirtti.

Niyazî-i Mısrînin tanıtılmasının öneminden bahseden Çıtlak: İnsanın mahiyetini anlatan ilim dallarından biri üzerinde kendini yetiştirmiş olan Niyazî-i Mısrî Malatya için binlerce ton kayısıdan çok daha önemlidir. dedi.

İnsanı ve toplumu birbiriyle buluşturan ve bu konuda somut örnekler çıkaran Niyazî-i Mısrînin toplum şifresini veren ve hakikatle birleştiren bir zat olduğunu vurgulayan Çıtlak, Malatyalı Niyazî-i Mısrînin Hz. Mevlana, Hacı Bektaşı Veli gibi çok önemli bir zat olduğunu dile getirdi.

Niyazî-i Mısrînin kâinatın sırlarını, insanın vuslata gitme sırlarının aşikâre ifşa ettiğini ve bu nedenle kendisine evliyanın çocuğu denildiğini belirten Çıtlak : Tasavvufi manada insan yetiştiren tüm mektepler Niyazî-i Mısrînin eserlerine müracaat etmişlerdir dedi.

Malatyada geçmişten bu güne fikri akımların yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Çıtlak, Niyazî-i Mısrînin ortak paydada Malatya insanına sunulacak en önemli şahsiyet olduğunu söyledi. Malatya insanının Niyazî-i Mısrîye inanıp kabullendiği sürece güzel işlerin ortaya çıkacağını söyleyen ve bu konuda özellikle gençlere çağrıda bulunan Çıtlak : Gençler günümüz teknolojisinden istifade ederek kendi kültürel değerlerini elektro posta yolu ile birbirlerine anlatmalıdırlar. dedi.

Malatyada Niyazî-i Mısrî Araştırma Merkezi Şart.

Malatyada Niyazî-i Mısrî ile ilgili olarak bir araştırma merkezi oluşturulması gerektiğini söyleyen Çıtlak: Niyazî-i Mısrî ile ilgili olarak oluşturulacak projeler yerel teşkilatlara sunulduğu takdirde bir sene içinde meyvesi toplanabilir dedi.

Programın sonunda yaptığı sunumdan dolayı M. Fatih Çıtlaka plaket takdim eden Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır  Malatyalı Niyazî-i Mısrînin şahsiyetinin örnek alınmasının bu çağda büyük bir ihtiyaç olduğunu, bu hassasiyetleri kendine şiar edinen araştırmacı-yazar Fatih Çıtlaka Malatyalılar adanı şükranlarını sundu. veProgramın sonunda yeni çıkan 40 Mektup adlı kitabını imzalayan Fatih Çıtlaka İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata tarafından da kayısı ikram edildi.”