Malatya‘nın Battalgazi ilçesindeki 7 asırlık çınar ağacının bulunduğu bölge, belediye tarafından 25 milyon lira bedelle projelendirilerek turizme kazandırıldı.

İlçeye bağlı Orduzu Mahallesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğu Çınarı” adıyla 2011’de tescillenen ancak tahrip edilen yaklaşık 15 metre yüksekliğinde 7,5 metre çapındaki çınar ağacının, daha korunaklı hale getirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından çalışma yapıldı.

Tarihi çınar ve çevresinde kamulaştırma yapan belediye, kamulaştırma bedeliyle birlikte yaklaşık 25 milyon lira harcamayla bölgeyi mesire alanına dönüştürerek “Galip Demirel Çınar Parkı” adını verdi.

Alanda ateş ve mangal yakılmasını yasaklayan belediye, çınarın hemen yanı başında bulunan ve kaynak suyuyla beslenen çeşmeyi de düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Projeyle adeta tabiat parkına dönüştürülen bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla 2014’te anıt ağacın belediye sınırları içerisinde kaldığını söyledi.

Tarihi çınar ağacının daha korunaklı hale getirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla proje hazırladıklarını dile getiren Gürkan, ilk etapta çınarın civarındaki parselleri kamulaştırdıklarını ifade etti.

Gürkan, tescillenen ağacın geçmişte yeterince korunamadığını dile getirerek, “Çınar kendi haline terk edilmişti. Çocuklar ağacın kovuğunda ateş yakmış. Ağaç, kendi halinde tahribata açık durumdaydı. Burası madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelmişti.” diye konuştu.

– “Bir abidenin yok olmasının önüne geçtik”

Gürkan, çınarı koruma altına almak amacıyla 30 bin metrekarelik alanı kamulaştırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:

“Mahallenin kimliğini oluşturan bir abidenin yok olmasının önüne geçtik. Tarihi çınarın çevre düzenlemesini de yaparak, vatandaşlarımızla buluşturduk. Güvenlik görevlilerimiz 7 gün 24 saat park içinde güvenliği sağlıyor. Parkımızda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği amfi tiyatro, kamelyalar, yürüyüş yolları ve restoranın yanı sıra ilçelerimizin tarihinin resim ve fotoğraflarla anlatıldığı bir alanımız var.”

Park içinde ateş ve mangal yakmayı da yasakladıklarını aktaran Gürkan, “Ağacı koruyabilmek için Karedeniz Teknik Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili uzmanları getirerek, bakımını yaptık. Geçmişte gördüğü zararı telafi etmeye çalıştık. Uzmanların önerileri doğrultusunda da ağaca gerekli bakımları, periyodik olarak yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Vatandaşlar anıt ağaçla öz çekim yapıyor

Anıt ağacı görmeye gelen İnönü Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Dilan Genç, ağacın yaşını öğrenince çok şaşırdığını belirtti.

Ağacın yedi asırlık tarihi yaşadığını, bunun muhteşem olduğunu aktaran Genç, “Dili olsa kim bilir neler söylerdi. Ağaç galiba daha önceden metruk bir haldeymiş çünkü kovuğunda ateş yakılmış. Anıt ağaç şu an koruma altında. Bu ağacın koruma altında bir bin yıl daha yaşayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Vatandaşlardan Vakkas Özge de çınarın yüzyıllardır ayakta durduğunu söyledi.

Belediyenin anıt ağacın çevresinde düzenleme yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özge, “Dedelerimiz, büyüklerimiz ve daha niceleri bu çınarın dibindeki pınardan su içti. Onların çocukları ve torunları da aynı çınarın dibinde oturuyor ve su içiyor. Bundan sonra da böyle devam eder inşallah. Çınarın korunmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AA