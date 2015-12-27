Bir Ayda 4.1 Milyon Kredi

Türkiye’de en fazla nakdi krediyi İstanbul, Ankara ve İzmir, en az krediyi ise Tunceli, Hakkari ve Bayburt kullandı.

İHA muhabirinin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk ayında Türkiye’de 279 milyon 31 bin 625 lirası kamu, 929 milyon 153 bin 15 lirası ise özel bankalar olmak üzere toplam 1 milyar 208 milyon 184 bin 640 lira nakdi kredi kullanıldı. Kullanılan nakdi kredilerin illere göre dağılımda, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir toplam nakdi kredilerin yüzde 65,2’sini aldı. Ocak ayında İstanbul 582 milyon 951 bin 675 lira ile ilk sırada, Ankara 141 milyon 300 bin 365 lira ile ikinci sırada İzmir 63 milyon 243 bin 277 lira ile üçüncü sırada yer aldı.

İllere göre kullanılan kredi miktarları şöyle:

“İstanbul 582 milyon 951 bin 675, Ankara 141 milyon 300 bin 366, İzmir 63 milyon 243 bin 278, Antalya 36 milyon 958 bin 553, Bursa 34 milyon 883 bin 567, Gaziantep 25 milyon 859 bin 87, Kocaeli 23 milyon 368 bin 740, Adana 22 milyon 109 bin 961, Konya 18 milyon 91 bin 849, İçel 14 milyon 395 bin 909, Hatay 13 milyon 389 bin 119, Denizli 13 milyon 329 bin 127, Kayseri 12 milyon 850 bin 842, Manisa 10 milyon 142 bin 688, Samsun 9 milyon 493 bin 432, Muğla 9 milyon 407 bin 661, Balıkesir 8 milyon 825 bin 188, Tekirdağ 8 milyon 556 bin 419, Aydın 8 milyon 186 bin 723, Eskişehir 7 milyon 921 bin 981, K.Maraş 6 milyon 864 bin 218, Sakarya 6 milyon 504 bin 175, Diyarbakır 6 milyon 340 bin 803, Trabzon 5 milyon 991 bin 780, Urfa 5 milyon 834 bin 726, Malatya 4 milyon 107 bin 339, Afyon 4 milyon 91 bin 220, Ordu 3 milyon 971 bin 885, Erzurum 3 milyon 947 bin 922, Zonguldak 3 milyon 918 bin 662, Çorum 3 milyon 821 bin 229, Çanakkale 3 milyon 719 bin 4, Edirne 3 milyon 717 bin 198, Sivas 3 milyon 477 bin 313, Tokat 3 milyon 209 bin 822, Kütahya 3 milyon 131 bin 354, Kırklareli 2 milyon 839 bin 168, Elazığ 2 milyon 827 bin 681, Rize 2 milyon 793 bin 795, Mardin 2 milyon 729 bin 428, Uşak 2 milyon 666 bin 461, Isparta 2 milyon 638 bin 135, Düzce 2 milyon 415 bin 936, Van 2 milyon 357 bin 92, Amasya 2 milyon 319 bin 303, Bolu 2 milyon 268 bin 805, Kastamonu 2 milyon 267 bin 939, Osmaniye 2 milyon 262 bin 151, Giresun 2 milyon 219 bin 824, Adıyaman 2 milyon 92 bin 567, Yozgat 2 milyon 69 bin 924, Karabük 2 milyon 41 bin 952, Nevşehir 2 milyon bin 739, Aksaray bir milyon 836 bin 56, Niğde bir milyon 805 bin 688, Yalova bir milyon 757 bin 152, Burdur bir milyon 701 bin 891, Batman bir milyon 654 bin 236, Kırıkkale bir milyon 605 bin 657, Bilecik bir milyon 485 bin 4, Kırşehir bir milyon 445 bin 852, Karaman bir milyon 407 bin 122, Kars bir milyon 214 bin 940, Sinop bir milyon 157 bin 511, Bartın bir milyon 117 bin 173, Artvin bir milyon 111 bin 216, Erzincan bir milyon 70 bin 838, Bitlis bir milyon 39 bin 919, Çankırı bir milyon 32 bin 118, Ağrı 953 bin 661, Şırnak 878 bin 317, Siirt 705 bin 224, Iğdır 697 bin 784, Muş 674 bin 491, Bingöl 573 bin 657, Gümüşhane 539 bin 116, Kilis 452 bin 73, Ardahan 444 bin 580, Tunceli 434 bin 203, Hakkari 402 bin 356, Bayburt 260 bin 93 lira.”