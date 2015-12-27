Bir Ayda 634 Yeni Araç

TÜİK, Malatya’daki motorlu araç sayısı ile ilgili istatistikleri açıkladı. 2010 Aralık ayında motorlu taşıt sayısının 634 arttığı belirtildi.

TÜİK’ten konuya ilişkin verilen bilgi şöyle:

“2010 Aralık ayı sonu itibariyle Malatya ilinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 634 artarak 105 886′ ya çıkmıştır.

Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 339, otobüs sayısı 22, kamyonet sayısı 210 , traktör sayısı ise 97 artmıştır. Minibüs sayısı 11, kamyon sayısı 5, motosiklet sayısı 13, özel amaçlı taşıtların sayısı ise 5 azalmıştır.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre % 0,60 artmıştır.

Bu artış otomobilde % 0,66, otobüste % 1,81, kamyonette % 1,15, traktörde ise % 0,55 olarak gerçekleşmiştir. Minibüste % 0,29, kamyonda % 0,12, motosiklette % 0,15, özel amaçlı taşıtlarda ise % 1,52 azalış gerçekleşmiştir.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 7,55 artmıştır.

Bu artış otomobilde % 8,64, minibüste % 0,76, otobüste % 9,28, kamyonette % 15,59, kamyonda % 0,56, motosiklette % 0,77, özel amaçlı taşıtlarda % 0,93, traktörde ise % 3,73 olarak gerçekleşmiştir.

2010 Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 7 432 artmıştır.

2010 Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam artan araç sayısı 7 432 olmuştur. 2010 Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 105 886 adet taşıtın, 51 414′ ünü (% 48,56) otomobil, 3 835′ ini (% 3,62) minibüs, 1 237′ sini (% 1,17) otobüs, 18 395′ ini (% 17,37) kamyonet, 4 341′ ini (% 4,10) kamyon, 8 675′ ini (% 8,19) motosiklet, 325′ ini (% 0,31) özel amaçlı taşıtlar, 17 664′ ünü (% 16,68) traktör oluşturmaktadır.”