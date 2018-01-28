Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Batman’da “Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu’nun Kalkınmadaki Rolü” çalıştayına katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, bankaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bakışının değişmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da iş yapan ticaret erbabı, esnaf, sanayici ve ihracatçının hükümetimizin ve devletimizin verdiği teşviklerden yararlanırken karşılaştığı bir sorun oluştu. Biz güvenliği Allah’a hamdolsun buralarda sağladık ve belli bir aşamaya getirdik ama buradaki esnaf KOSGEB kredisine başvurduğunda geçmişinde kendisinin veya akrabasının yasadışı bir örgütün gösterisinde bulunduğu için veya farklı bir şekilde fişlendiği için o kredilerden, teşviklerden yararlanamadığını görüyoruz. Baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde vermiş olduğumuz gerek KOSGEB kredilerinde gerek esnaf kefalet kredilerinden gerekse yatırıma yönelik son yıllarda özellikle bu engellerden dolayı çok düşük kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim bunlara bir anlamda sicil affını veya yeniden bir ayıklama getirmemiz gerekir. İnşallah bizim bununla ilgili bir çalışmamız var ve bunu hayata geçireceğiz.”

5 GÜNDE İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALINACAK

Bakan Tüfenkci, esnafa “PERBİS” sistemi sayesinde artık 37 gün yerine 5 günde işyeri açma ruhsatı alabileceği müjdesini de verdi.

İşe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik engelleri de kaldırdıklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de bir esnaf perakende bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak bunun için Türkiye’de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık. Bütün süreçleri, bunları çıkartırken baktık ki mevcut bürokrasi bunu hala var zannediyor ve istiyor bu belgeleri. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, PERBİS diye bir sistemden esnafımız tek bir yerden başvuracak ve tek noktadan da 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını almış olacak. Bu sistem bir yazılımla arka pencereden tüm belgeleri toplayarak 2018’in sonu 2019’un Ocak’ında da bunu bütün Türkiye’de kullanmış olacağız.”

SINIR TİCARETİNDE KOLAYLIK GETİRECEĞİZ

Sınır ticaretine ilişkin bakanlık olarak yeni bir çalışmalarının olduğunu belirten Tüfenkci, “Özellikle sınır bölgelerimizde Hakkari gibi, Şırnak gibi, Mardin’in bir bölümü, Van, Iğdır, Ardahan gibi bölgeleri gezdiğimizde bizden fabrika yerine sınır ticaretinde kolaylık yapmamızı istiyorlar. Bu talepleri dikkate aldığımızda böyle bir konsepti geliştirmemiz lazım. Bakanlığımız olarak bu konuda çalışmalarımız var.”

YAYLALARIMIZI HAYVANCILIĞA AÇACAĞIZ

Tüfenkci, bölgede sanayinin gelişmesinin yanı sıra hayvancılığın gelişmesi için de teşviklerin artırılması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabi bu bölgelerde hayvancılığı da mutlak surette desteklememiz lazım. Tarımsal üretimi desteklememiz lazım. Ülke genelinde kırmızı mercimeğin yüzde 97.5’i bu bölgelerde, Antep fıstığının yüzde 93.5’i, arpanın yüzde 16’sı, buğdayın 52’si, mısırın yüzde 30’u bu bölgelerde yetişiyor. Bu bölgelerin özel olarak hayvancılık ile entegre yem bitkilerinin de özendirilmesiyle beraber farklı bir perspektifi kazandırmış oluruz. Diğer illerden farklı olarak Doğu ve Güneydoğu’da üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli konu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun özellikle istikrara ve güvenliğe ihtiyacı var. Yıllarca bu terör örgütlerinin belası, baskısı altında ezilen bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının bu istikrarı gösterebilmesi noktasında ve yatırımcıların da bu istikrarı görerek özellikle buradaki doğal kaynakların kullanılabilmesi noktasında güven vermemiz lazım. İnşallah 2018’de yaylalarımızı hayvancılığa açtığımızda bunu başarıyla sürdürdüğümüzde diğer sanayi ve yatırımları noktasında da önemli bir güvenceyi de sağlamış olacağız.”

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