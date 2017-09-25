Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ‘Türk Sinemasında Yerel Kodlar Yerellik/Yerlilik Ekseninde Türk Sinema Tarihine Bakış’ konulu sempozyumu düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve iki gün süren sempozyumda, yönetmen, yapımcı, sinema yazarı ve akademisyenler, 100 yılı geride bırakan Türk sinemasının yerel değerler ve yerliliğe bakışı masaya yatırdı.

Sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Direktörü Suat Köçer, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin daha yerli bir duruşla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Köçer, festival kapsamında bazı yenilikleri de hayata geçirdiklerini belirterek, “Festivallerin sadece bir şenlik ortamı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Pek çok açıdan sinemacıların seyircilerle buluşmaları ve filmlerini göstermeleri açısından, sinema sektörünün farklı katmanlarından insanları bir araya getirmesi açısından festivaller önemli. Ama biz bununla beraber istiyoruz ki festivaller aynı zamanda sinemanın düşünsel boyutuyla ilgili bir şeylerin konuşulduğu, tartışıldığı, istişare edildiği ortamlar olsun. Dolayısıyla da sempozyum geleneğini başlattık. Bu sene festivalin yerli kimliğine yaptığımız vurgular ve bundan sonra festivalin bu anlayışla ilerleyeceğinden dolayı bir başlangıç yaptık. O halde meseleye de başından başlayalım istedik. En temel meselemiz olan sinemamızın kimlik meselesinden yola çıktık. İlk konumuzu da Türkiye’de yerlilik, Türk sinemasında yerlilik meselesi üzerine ayırdık” dedi.

Sempozyuma yönetmen, yapımcı, sinema yazarları ve akademisyenlerin katıldığını ifade eden Köçer, “Bu konuşmaların ve tartışmaların geleceğe taşınması, daha kalıcı bir hüviyet kazanması açısından bu sempozyumu kitaplaştıracağız. Kitap çalışmaları başladı. Akademisyenlerin sunduğu tebliğler vardı. Diğer katılımcıların yapmış olduğu konuşmalarda deşifre edilip, editlendikten sonra bu kitaba dahil edilecek. Böylece buradaki bu güzel ortamı burayla sınırlı bırakmayacağız. Türk sinemasının kimliği ve Türk sinemasındaki yerlilik meselesi üzerine kafa yoran herkesin faydalanabileceği bir kaynak eser olarak raflardaki yerini alacak” diye konuştu.

Köçer, Türk sinemasının geleceğinden ümitli olduğunu belirterek, “Sinema sektörü ne kadarını beğenir ya da beğenmeyiz, ne kadarını onaylar ya da onaylamayız, ne ölçüde ideal bir çizgide buluruz ya da bulmayız nihayetinde iyi bir süreç içerisinde. Çekilen film sayısı, türler, piyasa koşulları, seyirciyle iletişim, sinema sektörünü oluşturan çeşitli katmanların el yordamıyla da olsa yavaş yavaş oluşması açısından olumlu bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu süreç çok yavaş ve sorunlu işliyor. Sinema sektörünü ilgilendiren tarafların seyirci, film şirketleri, yapımcılar, bakanlık bu işin muhatabı olan aktörlerin bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için üzerlerine düşmesi lazım. Yavaş ilerlese de ben umutluyum, inanıyorum ki yarın bugünden daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com