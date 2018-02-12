“Bir de Görünmeyen Taife Var.. Ne Kendilerini, Ne Şehitlerini Biliriz”

VALİ’DEN MİT HATIRLATMASI: “GEÇEN FARKETTİM..” Vali Ali Kaban, Yeşilyurt ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Halk Eğitim Ahi Evran Çok Amaçlı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İlçe Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı öncesi Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “Bugün burada daha önce diğer ilçelerimizde de yaptığımız üzere sizlerin birinci elden şu ana kadar oluşmuş olan problemlerini dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Eğer bir yerde yönetimden bahsediyorsak burada problem var demektir. Problem olacak ki yönetim olsun o yönetimde onu çözsün. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle söyle baktığımızda dünyadaki genel teamüle, trend’e orada özellikle de yerel düzeydeki halka en yakın olan yönetim noktalarının önemi bir kez daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu anlamda da Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu anlamda da bir öncülük yapıyor. Oda halka en yakın yönetim noktası olarak muhtarlık müessesesinin tekrar ihya edilmesi sürecidir. Buradaki maksat hep o klişe gibi geliyor ama aslında klişenin de ötesinde bir gerçeği olan husustur bu oda hakikaten milleti yaşat ki devlet yaşasın prensibi. Bu prensip çok önceden beri atalarımızın büyüklerimizin devam ettirdiği bir yol olarak zaman zaman inkitaya uğramış ama şimdi tekrar ihya düzeyinde karşımıza çıkıyor. İşte burada onun bir parçası olarak sizlerle buluşmak, sizlerin bu anlamdaki önüne en son çıkan ihtiyaçları, talepleri, temennileri çünkü ona da ihtiyacımız oluyor. Geçen sefer yaşadık her şeyde sorun demek değil bazı sektörlerde elde edilen başarıdan dolayı teşekkürler ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ben buraya konuşmak için gelmedim. Arkadaşlarımızla birlikte sizleri dinlemek üzere geldik. Hep birlikte oluşturacağımız sohbet ortamı içerisinde mevcut gündemimizi, sıkıntılarımızı konuşacak yerine göre mütalaa ederek bir sonuca ulaşacağız” dedi.

Toplantıda Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini sözlü olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonunda Vali Kaban, “Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Bunun için hepinize başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen hafta ciğerimizi yakan, içimizi acıtan Şehitler silsilesi oldu. Bu hepimizi üzdü tabii ki. Karşımızda ciddi manada bir terör örgütü var. Ciddi manada bir terör yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Kahraman askerlerimiz de bunu engellemek adına gidip o hiç bilmediğimiz coğrafyalarda çok büyük fedakârlıklarla soğuğa ve sıcağa aldırmadan ciddi manada çalışma yapıyorlar. Buradan hepimizin dileği olarak Allah yardımcıları olsun, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Özellikle asker şehitlerimiz bu dönemde ciddi manada sayıda artış oldu. Bir de görünmeyen bir taife var. Onları biz bilmiyoruz, onlar da Milli İstihbarat Teşkilatımızın elemanları ve emektarları. Onların ne kendilerini biliriz ne şehitlerini biliriz ve unuturuz genellikle. Geçen onu fark ettim, onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yardımcıları olsun sizlere de tekrar teşekkür ediyorum, hoşça kalın” dedi.

Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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