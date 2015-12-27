Bir ‘Densiz’ Tweet Daha..

AKP’li bir üyenin Milletvekili Şafak Pavey’e attığı twitin ardından bu kez de CHP Tekirdağ Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Önay Taşdelen’in de twitter hesabında başörtülülere ‘Nankörköpek’ demesi tartışma konusu oldu. Taşdelen’in aynı zamanda belediyede memur olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün Sosyal Paylaşım sitesi Twitter’den AKP Malatya Gençlik Kolları üyesi Melik Birgin tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey’e “Allah bir bacağını almış, hâlâ küfürden uyanmazsın” şeklinde bir twit atmıştı. Bu olayın ardından Birgün üyelikten ihraç edilmişti.

Tekirdağ Belediyesi’nde memur olarak çalışan ve CHP Tekirdağ Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Önay Taşdelen’den twit hesabından başörtülülere ‘Nankörköpek’ demesi, Tekirdağ’da tartışma konusu oldu. Taşdelen attığı twitte, Memur Sen tarafından yapılan eylemi kast ederek “Yarın saat 12’de Tuğlalı Park’ta karakter fukaralarının eylemi varmış. Kamuda başörtüsünün özgürlüğünü istiyorlarmış. Nankör köpekler” dedi.

Yapılan yoruma tepki gösteren Memur Sen İl Temsilcisi Ferruh Topuz, “Bu kişi derhal istifa etmeli. Yakışıksız bir twit olmuş. Kendisini ve partisi başörtülü kardeşlerimizden özür dilemeye çağırıyoruz. Derhal istifasını vermeli.” dedi.

Yapılan yorumları yakışıksız olarak değerlendiren AKP İl Başkan Özkan Taşkıner, “Kimsenin haddine değil böyle bir yorum yapmak. Başörtülerden bu kişi özür dilemeli. Partisinin duyarlı davranarak bu kişiyi ihraç etmesi gerekir. Ben CHP yönetiminin bunu yapacağına inanıyorum.” dedi.