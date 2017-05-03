“Bir Dil Bir Kültür” Etkinliği

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İnönü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrenci topluluğu ile beraber “Bir Dil Bir Kültür” adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sanat Sokağında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda yapılan etkinlikte Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Suriye Türkmenleri ve Afganistan ülkelerini temsil eden öğrenciler; ülkelerinin kültür ve geleneklerini yansıtan yöresel kıyafetler giyerek yaptıkları yöresel yemeklerini programa katılan misafirlere ikram ettiler.

Program; açılış konuşmalarının ardından ülkelerin kültürlerinin anlatıldığı görsel sunumlar, şiirler, şarkılarla devam etti. Kendilerine özgü müzik aletleriyle çalınan ezgiler eşliğinde çeşitli oyunlar ve danslarla gösteriler düzenlendi. Gençlik Meclisi bu etkinlikle hem ülkemizde okuyan yabancı öğrencilere kültürlerini yansıtan öğeleri yemek, dans, şiir, şarkılarla anlatma imkânı verdi hem de Malatyalılara bu ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı sunmuş oldu.

Program ile ilgili açıklama yapan Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş “ Malatya İnönü Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde okuyan birçok yabancı uyruklu öğrenci var. Bu arkadaşların Malatya’mızı ve Malatyalıyı daha iyi tanıması, tanıtması ayrıca kendi kültürlerini de anlatması için böyle bir proje düşündük. Eğlenceli ve dolu dolu geçen bu programa ilginin yoğunluğu bizleri ayrıca memnun etmiştir. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonlarda bizleri destekleyen Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Abdullah Pektaş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a çok teşekkür ederim.” dedi.

Programa ilişkin olarak düşüncelerini dile getiren Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş ise “Gençlik Meclisimiz ve İnönü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğunun beraber düzenlemiş olduğu bu programa ilgi ve katılımın yoğun olması bizleri sevindirmiştir. Umarım hem yurt dışından gelen öğrenciler hem de Malatyalılar için faydalı bir program olmuştur. Bu organizasyonu düzenleyen Gençlik Meclisi başkanı, yürütme kurulu üyelerine ve Uluslararası İlişkiler topluluğuna teşekkür ederim. ”dedi.

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