İnönü Üniversitesi’nde, “Bir Diplomat Olarak İsmet İnönü” konulu konferans düzenlendi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 43. yılı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Okutman Aykut Dönmez, Hoca Ahmet Yesevi Konferans Solununda, “Bir Diplomat Olarak İsmet İnönü” konulu konferans verdi.

İnönü’nün askeri başarılarıyla genç yaşta hızla rütbe arttırarak ordu içinde yükseldiğini belirten Dönmez, “Birinci ve İikinci İnönü savaşlarında Yunan ordusu İsmet Paşa komutasındaki ordu tarafından durduruldu. Yunanlılar ve İngilizler böyle bir durumu beklemiyorlardı. Bu savaşta Yunan ordusunun ilerleyişi, durdu.” diye konuştu.

Kütahya-Eskişehir yenilgilerinde ise Türk ordusunun düzenli şekilde Sakarya Nehri’nin gerisine çekildiğini aktaran Dönmez, geri çekilmenin ardından 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesiyle Yunan ordusunun bozguna uğratıldığını ve ordunun düzensiz olarak geri çekildiğini anlattı.

Dönmez, İnönü’nün başarılı ve güvenilir bir asker olmasından dolayı Lozan Barış Görüşmelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

Konferansı, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek de takip etti.

AA