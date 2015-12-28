“Bir, Diri ve İri Oldukça..”

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Vakfın Genel Merkezi’nde düzenlenen Aşure Günü etkinliğine Malatya Valisi Süleyman Kamçı, AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESKKK Başkanı Ali Evren, İl Müftüsü Ümit Çimen, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz, Baro Başkanı Enver Han, CHP Milletvekili adayı Erdem Aslanoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programının açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, bu yılda Malatya’da milli birlik ve beraberliği sağlamak, Alevi-Sunni ve Türk-Kürt kardeşliğine katkı sağlamak amacıyla aşure gününü düzenlediklerini kaydetti. Meşeli,“Toprak nasıl suya muhtaç ise, aşuk maşuka, gül bülbüle, bizlerde yaratıcı ilahi kudretin affı kudretine ve Peygamberler sultanını Hz. Muhammed (A.S.) ve onun ehli beytinin şefaatine muhtacız. Şuan da karmakarışık olan ve terör nedeniyle gözyaşlarının döküldüğü bu günlerde, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır” dedi. İl Müftüsü Ümit Çimen ise hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının ibret ve hikmet yüklü bir ay olduğunu vurguladı. Muharrem ayının kutlu bir ay olduğunu ifade eden Çimen, “Muharrem ayı aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır. Bizlere ciğerlerimizi dağlayan Kerbela’yı hatırlatır. Asırlardır yüreklerimizi sızlatan bu elim olay, Peygamberimiz ve onun ehli beytini seven tüm Müslümanları derinden etkilemiştir” şeklinde konuştu.

Aşure günün de son olarak söz alan Vali Süleyman Kamçı’da Kerbela’nın, Alevi Sunni ayırt etmeden herkesin yüreğini derinden dağladığını söyledi. Peygamber nesline görülen deva ve zulmün asırlar sonra bile kendilerini mateme soktuğunu belirten Kamçı, “Fakat inanıyorum ki bu menfur olayın müsebbipleri yüreklerimizdeki sevgi ve kardeşlik deryasında boğulacak. Ehli Beyt sevdalıları zalimin zulmüne karşı Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin gibi ilelebet vakarla kıyam duracaktır” diye konuştu. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Vali Kamçı, “Aziz vatanımız ve necip milletimiz üzerinde hesapları olanlara fırsat vermesin. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli buyruğunca ‘Bir, diri ve iri’ olduğumuz sürece zalimlerin bu fırsatı asla bulamayacağından asla şüphem yoktur. Yeter ki Hz. Peygamber(S.A.V.)’in, Hz. Aliyye-İ Murtaza’nın ömürlerini vakfettiği Vahdet yolundan ayrılmayalım” dedi.

Konuşmaların ardından konuklara aşure ikramı yapıldı. Bu arada Ankara’daki terör saldırısı ve terörle mücadelede verilen şehitler nedeniyle bu yılki deyiş ve semah gösterilerinin iptal edildiği belirtildi.

25 BİN KİŞİYE AŞURE

Bu arada Yeşilyurt Belediyesi de Muharrem ayı münasebetiyle 29 camide 25 bin kişiye aşure ikram etti.

Yeşilyurt Belediyesi Cuma namazı çıkışı 29 Camide vatandaşlara aşure ikram etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Camiinde Cuma namazını kıldıktan sonra namaz çıkışı vatandaşlara aşure ikram etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmadan sonra Sanayi Camii İmamı Osman Sağır’ın duasıyla namazdan çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.