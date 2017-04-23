23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya’da törenlerle kutlandı. Törenlerde minikler renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin açılışının 97’nci yılında Malatya’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından ikinci törenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na kadar şenlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, davul zurna eşliğinde ellerindeki Türk Bayraklarıyla renkli bir yürüyüşe imza attı.

23 NİSAN, SPOR SALONU’NDAKİ GÖSTERİLERLE KUTLANDI

23 Nisan kapsamında Atatürk Spor Salonu’nda da bir kutlama programı düzenlendi.

Kutlamalara Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Başkanı Ahmet Çakır da katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920’da Ankara’da Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmiştir. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza dönüştürecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu olan bir milleti şaha kaldırdı.”

Tatlı’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunularak, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com